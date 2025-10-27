Sau cú rơi lịch sử, dự báo giá vàng thay đổi ra sao?

Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến một cú “tàu lượn cảm xúc” thực sự. Sau khi tăng hơn 50% từ đầu năm và chạm mức kỷ lục gần 4.400 USD/ounce, vàng bất ngờ lao dốc 6% trong ngày 21/10 - mức giảm mạnh nhất trong vòng một thập kỷ. Cú sụt này khiến giới đầu tư tranh luận dữ dội: liệu “cơn sốt vàng” đã đến hồi kết, hay đây là cơ hội để mua vào?

Thực tế, lực mua bắt đáy vẫn xuất hiện. Tuy nhiên, ngay cả khi có làn sóng nhà đầu tư quay lại, vàng vẫn khép tuần với mức giảm 3,5%. Điều đó cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn dè chừng sau chuỗi tăng giá quá nóng.

Hiệu suất vàng những năm qua nói gì về đà tăng hiện tại?

Dữ liệu cho thấy vàng đã có chuỗi tăng giá ngoạn mục trong những năm gần đây. Từ năm 2020 đến 2025, kim loại quý này ghi nhận mức sinh lời ấn tượng:

2025: +55,3%

2024: +27,4%

2023: +12,2%

2022: +1,4%

2021: -6,1%

2020: +24%

Nhìn lại giai đoạn này, rõ ràng vàng đang trong một chu kỳ tăng dài hạn, chỉ xen kẽ bởi vài năm điều chỉnh nhẹ. Với thành tích như vậy, nhiều chuyên gia nhận định đợt giảm lần này không phải là “kết thúc cuộc chơi”, mà là nhịp nghỉ cần thiết để thị trường lấy lại cân bằng.

Goldman Sachs dự báo gì cho giá vàng đến năm 2026?

Theo đánh giá mới nhất, Goldman Sachs vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng vàng. Ngân hàng đầu tư này cho rằng đà tăng sẽ tiếp tục khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, hai yếu tố thường thúc đẩy giá kim loại quý.

Bối cảnh kinh tế Mỹ hiện ở ngã rẽ: Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang gặp khó trong việc cân bằng giữa lạm phát và việc làm. Trong khi đó, các chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump làm tăng chi phí nhập khẩu, đẩy giá hàng hóa và áp lực lạm phát lên cao. Trong môi trường bất ổn này, vàng tiếp tục được xem là “hầm trú ẩn” an toàn cho dòng vốn toàn cầu.