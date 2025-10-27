Sáng 27-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp

Lúc 9 giờ sáng nay, 27-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết quanh mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn các doanh nghiệp khác, quanh 146,7 triệu đồng/lượng; ngược lại, công ty Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên tới 147,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC có sự cách biệt chiều mua vào cả triệu đồng giữa các doanh nghiệp, trong khi chiều bán ra ngang bằng với các đơn vị khác là 148,9 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC mất khoảng 1,8 triệu đồng/lượng. So với mốc đỉnh lịch sử, mỗi lượng vàng miếng hiện giảm khoảng gần 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm tiếp theo thế giới

Ở nhóm giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các công ty như SJC, PNJ giao dịch quanh mức 146,3 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm khoảng 300.000 đồng so với cuối tuần.

Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp khác như Phú Quý bán ra 148,9 triệu đồng/lượng; cao nhất là tại Bảo Tín Minh Châu lên tới 152,5 triệu đồng/lượng - cao hơn cả vàng miếng SJC.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ vẫn đang ở mốc cao không tưởng - bỏ xa các công ty vàng lớn – mua vào 161,3 triệu đồng/lượng và bán ra 165,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay mở cửa tuần giao dịch giảm mạnh khi mất hàng chục USD/ounce.

Tới 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.072 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với giá mở cửa buổi sáng. Dù vậy, nếu so với giá đóng cửa cuối tuần qua vùng 4.110 USD/ounce, giá kim loại quý vẫn đang trong xu hướng đi xuống sau áp lực chốt lời mạnh mẽ của nhà đầu tư.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,4 triệu đồng/lượng.