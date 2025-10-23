Cắt giảm hơn 500 nhân sự, Thế giới di động của đại gia Nguyễn Đức Tài kinh doanh ra sao?

Doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Đức Tài tiếp tục cắt giảm hơn 500 nhân sự

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 39.853 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ, đây là mức doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập.

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, MWG ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 7.478 tỷ đồng, tăng đáng kể so với lợi nhuận gộp chỉ 6.892 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ hơn 575 tỷ đồng lên hơn 809 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm gần 300 tỷ đồng về mức 4.571 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng từ hơn 330 tỷ đồng lên 411 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 968 tỷ đồng lên hơn 1.119 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 2.190 tỷ đồng tăng gần 66% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí khác giảm mạnh từ hơn 258 tỷ đồng xuống còn 25 tỷ đồng, lỗ khác cũng giảm từ hơn 252 tỷ đồng xuống còn 18 tỷ đồng. MWG báo lãi trước thuế hơn 2.172 tỷ đồng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty của đại gia Nguyễn Đức Tài ghi nhận lợi nhuận ròng 1.784 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài đạt doanh thu thuần hơn 113.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2025.

Trái ngược với kết quả kinh doanh kỷ lục trong quý III/2025, trong kỳ MWG của đại gia Nguyễn Đức Tài tiếp tục cắt giảm hơn 500 nhân sự. Cụ thể, tại thời điểm 30/9, số nhân sự của doanh nghiệp giảm còn 61.201 người, trong khi đó, thời điểm tháng 6/2025 doanh nghiệp có 61.779 nhân sự. So với đầu năm 2025, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Đức Tài đã giảm 1.931 nhân sự.

Tại ngày 30/9, MWG có tổng tài sản hơn 80.288 tỷ đồng, tăng hơn 9.790 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu ghi nhận ở mức hơn 31.797 tỷ đồng, doanh nghiệp có hơn 16.068 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nợ phải trả của MWG ở mức 48.491 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm gần 28.706 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

MWG đang sở hữu "kho tiền" hơn 38.948 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là gần 5.511 tỷ đồng, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là hơn 33.436 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Những trụ cột trong hoạt động kinh doanh của đại gia Nguyễn Đức Tài

Trong kết quả kinh doanh ấn tượng của MWG trong quý III và 9 tháng đầu năm, hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh tiếp tục là trụ cột chính, mang về 76.500 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 15% dù thị trường điện máy phục hồi chậm và số cửa hàng bình quân giảm hơn 130 điểm bán so với cùng kỳ. Tổng doanh thu tăng thêm 9,2 nghìn tỷ đồng sau 9 tháng, hơn gấp đôi mục tiêu cả năm (tăng 4 nghìn tỷ đồng). Riêng tháng 9/2025, chuỗi ghi nhận doanh thu hơn 9,4 ngàn tỷ đồng, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 7 liên tiếp và tăng 21% so với cùng kỳ.

Đối với Bách Hóa Xanh, chuỗi này tiếp tục duy trì đà phục hồi khi lũy kế 9 tháng đạt 34.400 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 14% nhờ cả nhóm hàng thực phẩm tươi sống và FMCG. Riêng tháng 9, chuỗi ghi nhận 3.900 tỷ đồng doanh thu. Chuỗi đã mở thêm 520 cửa hàng sau 9 tháng, với hơn 50% tại khu vực miền Trung.

Chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu trung bình 540 triệu đồng/cửa hàng/tháng trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng 3 tháng liên tiếp và đang hướng tới mục tiêu có lãi.

Chuỗi AvaKids đạt doanh thu trung bình 1,8 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 10% so với quý trước và 30% so với cùng kỳ. Tính đến nay, AvaKids đã có lợi nhuận ở cấp độ công ty và đang cải thiện kết quả tài chính theo từng tháng.

Trong khi đó, EraBlue ghi nhận tăng trưởng doanh thu hơn 70% sau 9 tháng, vận hành 144 cửa hàng, gần đạt mục tiêu 150 cửa hàng cuối năm và cũng đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty.