Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm đại diện pháp luật doanh nghiệp có vốn nghìn tỷ đồng

Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm người đại diện pháp luật doanh nghiệp nghìn tỷ

Ngày 17/10 vừa qua, HĐQT Vingroup đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vin New Horizon (Vin New Horizon). Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng; Vingroup góp 65% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này. Lĩnh vực kinh doanh chính của Vin New Horizon là đầu tư, quản lý các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Động thái thành lập Vin New Horizon đến ngay sau khi Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra mắt chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam tại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Đây được xác định là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, tiên phong kiến tạo “Chân trời hạnh phúc” cho thế hệ tuổi vàng toàn cầu, nơi người cao tuổi được truyền cảm hứng để sống khỏe - vui - có ích, tiếp tục hành trình đáng giá và trọn vẹn trong từng phút giây.

Vin New Horizon – Chân Trời Mới được định vị là “Biểu tượng sống hạnh phúc dành cho Thế hệ vàng toàn cầu” với 6 trụ cột là Sức khỏe - Tận hưởng - Hạnh phúc - Gắn kết - Trường thọ - An nhiên.

Bà Phạm Thu Hương là cổ đông lớn và là người đại diện doanh nghiệp nghìn tỷ chăm sóc người cao tuổi - Ảnh: IT

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngoài 65% vốn góp của Vingroup, cơ cấu góp vốn của Vin New Horizon còn có bà Phạm Thu Hương – vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 320 tỷ đồng, tương đương 32% vốn góp; 3 cá nhân khác gồm Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh và Phạm Nhật Minh Anh mỗi người góp 10 tỷ đồng, tương đương 1% vốn góp mỗi người.

Trong đó, bà Nguyễn Phương Nhi trùng tên với vợ thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng, bà Bùi Lan Anh trùng tên với vợ thiếu gia Phạm Nhật Quân Anh, bà Phạm Nhật Minh Anh trùng tên với ái nữ đồng thời là người con thứ 3 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương.

Tại Vin New Horizon, bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Dù góp mặt ở nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhưng đây là lần đầu tiên bà Phạm Thu Hương giữ vai trò là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Khối tài sản tỷ USD của vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trước khi trở thành Chủ tịch và người đại diện của Vin New Horizon, bà Phạm Thu Hương đang trực tiếp nắm giữ hơn 170 triệu cổ phiếu của Vingroup, tương đương tỷ lệ nắm giữ 4,46%. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 27/10, khối tài sản nữ doanh nhân sinh năm 1969 trực tiếp nắm giữ tại Vingroup có giá trị hơn 37.000 tỷ đồng. Với khối tài sản này, bà Hương cũng đang là một trong những doanh nhân khác của Việt Nam nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD.

Trong khi đó, 2 thiếu gia nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng tiếp tục tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup. Theo đó, mỗi người nắm giữ 1% vốn góp, tương đương 100 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng với mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tại đây, Vingroup là cổ đông lớn nhất với 98% vốn góp. Ông Nguyễn Việt Quang, sinh năm 1968 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài ra, 2 người con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng thường được biết đến với nhiều hoạt động trong hệ sinh thái Vingroup, bao gồm góp vốn ở nhánh đường sắt là Vinspeed và năng lượng là Vinenergo.