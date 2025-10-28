Kinh tế 24h: Giá vàng thế giới lao dốc rất mạnh

Giá vàng thế giới lao dốc rất mạnh về 3.993 USD, cảnh báo rủi ro cao

Giá vàng thế giới giảm mạnh về 3.993 USD/ounce trong phiên sáng 27/10/2025 tại Mỹ, do tâm lý ưa rủi ro tăng cao sau thông tin Mỹ và Trung Quốc tiến gần đến thỏa thuận thương mại quan trọng. Giá vàng tháng 12 giảm 100,40 USD xuống 4.037,20 USD/ounce, trong khi giá bạc tháng 12 giảm 1,356 USD còn 47,22 USD/ounce. Áp lực bán kỹ thuật xuất hiện khi hợp đồng vàng và bạc hình thành mô hình "cờ giảm". Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm, các chỉ số Mỹ dự báo đạt kỷ lục, khiến vàng và bạc – tài sản trú ẩn an toàn – mất giá.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung dự kiến ký trong tuần, bao gồm đình chiến thuế quan, giải quyết tranh chấp TikTok, và đảm bảo chuỗi cung ứng đất hiếm. Trung Quốc có thể tăng nhập khẩu đậu nành và nới lỏng hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Ngoài ra, Mỹ đang đàm phán thỏa thuận thương mại với các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, nhằm mở rộng tiếp cận khoáng sản và nông sản.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến cắt giảm lãi suất 0,25% vào thứ Tư, nhưng nội bộ chia rẽ do lo ngại lạm phát. Cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài sang tuần thứ tư, gây gián đoạn hàng không do thiếu kiểm soát viên không lưu. Chỉ số USD yếu đi, giá dầu thô giảm nhẹ về 61,28 USD/thùng, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm còn 4,028%. Giới phân tích cảnh báo rủi ro ngắn hạn với vàng do thị trường biến động mạnh.

Hai con trai ông Phạm Nhật Vượng góp 200 tỷ vào công ty thép của Vingroup

Hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, góp 200 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, tương ứng mỗi người 1% vốn điều lệ (100 tỷ đồng). VinMetal, với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, do Vingroup sở hữu 98%. Ngoài VinMetal, hai anh em còn nắm cổ phần tại các công ty trong hệ sinh thái Vingroup như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics... với tổng giá trị ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

VinMetal được Vingroup thành lập ngày 6/10, tập trung sản xuất thép dân dụng, cuộn cán nóng (HRC) và thép hợp kim đặc chủng, công suất 5 triệu tấn trong giai đoạn I. Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của Vingroup như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast, và các dự án hạ tầng như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, TP HCM - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh. Mục tiêu là chủ động nguồn cung thép cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông.

Liên quan đến hệ sinh thái Vingroup, VinEnergo, công ty sản xuất điện, đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ lên 28.355 tỷ đồng vào ngày 22/10, trong đó 44,6% vốn bằng tiền, phần còn lại là tài sản. Ông Phạm Nhật Vượng góp 60 triệu cổ phiếu VIC (trị giá hơn 10.000 tỷ đồng) vào VinEnergo, nâng tỷ lệ sở hữu của công ty này tại Vingroup từ 2,72% lên 4,27%.

Hãng bay hàng đầu Mỹ trở lại Việt Nam

United Airlines, một trong ba hãng hàng không lớn nhất Mỹ về quy mô đội bay, chính thức khai thác lại đường bay đến TP HCM từ ngày 27/10/2025. Hãng cung cấp các chuyến bay hàng ngày từ TP HCM, nối chuyến qua Hong Kong đến Los Angeles và San Francisco (Mỹ) và ngược lại. Hành khách khởi hành từ TP HCM lúc 6h, đến Hong Kong lúc 9h35, sau đó đến San Francisco (10h35) hoặc Los Angeles (11h25, giờ địa phương). Các chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với 257 ghế, bao gồm 48 ghế hạng thương gia.

United Airlines từng là hãng bay Mỹ đầu tiên khai thác đường bay thẳng đến Việt Nam từ năm 2007 đến 2012, sau hiệp định hàng không Việt - Mỹ năm 2003. Hiện tại, Vietnam Airlines là hãng duy nhất khai thác bay thẳng thương mại thường lệ TP HCM - San Francisco với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Với đội bay hơn 1.000 chiếc, United Airlines đang mở rộng mạnh mẽ tại khu vực Thái Bình Dương, dự kiến cung cấp chuyến bay từ 32 thành phố trong khu vực vào cuối năm nay, gấp 4 lần các hãng Mỹ khác. Năm 2026, hãng dự kiến khai thác hơn 850 chuyến bay hàng ngày đến hơn 150 điểm đến quốc tế. Việc trở lại TP HCM là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới toàn cầu của United Airlines, đáp ứng nhu cầu hành khách và củng cố vị thế tại khu vực.

Bệnh viện của ông Trầm Bê lãi gấp 3 lần

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An, do ông Trầm Bê đồng sáng lập, ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 31,9 tỷ đồng, gấp 3,25 lần cùng kỳ năm 2024, nhờ doanh thu tăng và kiểm soát chi phí hiệu quả. Doanh thu quý III đạt 201 tỷ đồng, tăng 16%, trong khi giá vốn tăng chậm, giúp lợi nhuận gộp gần 46 tỷ đồng, biên lãi gộp 22,8%. Chi phí quản lý chiếm gần 10,8 tỷ đồng, chủ yếu cho nhân viên và bảo hiểm xã hội, trong khi chi phí tài chính và bán hàng thấp, lần lượt 150 triệu và 550 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 579,4 tỷ đồng và lợi nhuận 85,7 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ 2024. Mục tiêu năm 2025 là doanh thu 820 tỷ đồng và lợi nhuận 61 tỷ đồng, giảm 37 tỷ đồng so với năm trước do cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong lĩnh vực y tế tư nhân. Bệnh viện đặt trọng tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và trải nghiệm bệnh nhân.

Bệnh viện Triều An, thành lập năm 2001 bởi ông Trầm Bê cùng hai cộng sự, là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2024, bệnh viện cấp cứu gần 28.000 ca và khám hơn 279.000 lượt người, đạt doanh thu và lợi nhuận kỷ lục. Ông Trầm Bê trở lại ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 6/2023 sau thời gian vắng bóng vì lý do pháp lý, đánh dấu sự trở lại thương trường.