Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang kinh doanh ra sao?

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Trước khi bị bị thanh tra Chính phủ "điểm tên" vì sử dụng hàng nghìn tỷ tiền trái phiếu không đúng mục đích, Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm.

WinCommerce đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của Masan trong 9 tháng đầu năm

Theo số liệu ước tính được SSI Research công bố trong 9 tháng đầu năm 2025, Masan ước đạt lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) vượt 90% so với kế hoạch lợi nhuận kịch bản cơ sở năm 2025.

Động lực quan trọng đến từ WinCommerce (WCM), công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+ với gần 4.300 cửa hàng trên toàn quốc. Theo đó, trong tháng 9, WinCommerce ghi nhận doanh thu đạt 3.485 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2024. Với kết quả này, doanh thu quý III/2025 vượt mốc 10.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của WinCommerce đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2024, vượt xa kịch bản tăng trưởng cơ sở mà doanh nghiệp đề ra cho năm nay (8–12%).

Tính đến hết tháng 9/2025, WinCommerce đã mở mới 464 cửa hàng, trong đó gần 75% là WinMart+ tại khu vực nông thôn. Khu vực miền Bắc mở mới 224 cửa hàng nâng tổng số cửa hàng lên 2.240 cửa hàng. Miền Trung đóng góp 227 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng khu vực này lên 994 cửa hàng. Miền Nam mở mới 12 cửa hàng, tổng số cửa hàng tại đây nâng lên mức 1.058. Đáng chú ý, toàn bộ các cửa hàng khai trương từ đầu năm đến nay đều đạt lợi nhuận dương.

Với gần 4.300 cửa hàng và tỷ lệ cửa hàng có lãi cao kỷ lục, doanh nghiệp được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng hai chữ số trong quý IV, thời điểm chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu toàn ngành.

Masan MEATLife (MML) cũng duy trì tăng trưởng tích cực sau giai đoạn tái cấu trúc. Tháng 8/2025, MML tiêu thụ 14.007 tấn sản phẩm (+12,9%), doanh thu đạt 999 tỷ đồng (+11,1%), lợi nhuận sau thuế tăng 60,5% lên 35 tỷ đồng. Các chỉ số EBIT và EBITDA đều cải thiện, cho thấy hiệu quả vận hành và biên lợi nhuận đang được củng cố. Đây là minh chứng cho xu hướng người tiêu dùng dịch chuyển sang các sản phẩm có thương hiệu, an toàn và minh bạch nguồn gốc.

Ngoài ra, Masan High-Tech Materials hưởng lợi từ giá vonfram hồi phục, trong khi Phúc Long tiếp tục đẩy mạnh bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Masan Consumer được kỳ vọng phục hồi mạnh từ năm 2026 khi thị trường hàng tiêu dùng nhanh ổn định trở lại.