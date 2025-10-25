Người dân đổ xô xếp hàng mua bán, đại gia vàng lãi đậm

Cùng với biến động giá vàng thời gian qua, nhu cầu giao dịch mua bán vàng của người dân cũng tăng mạnh. Nhiều thời điểm, hàng trăm người dân xếp hàng chờ giao dịch nhưng nhà vàng chỉ bán ra nhỏ giọt 1-2 chỉ mỗi ngày.

Cùng với nhu cầu giao dịch tăng vọt của người dân và giới đầu tư, đại gia vàng PNJ của nữ chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 3 tháng gần nhất và 9 tháng đầu năm 2025.

Trong báo cáo tình hình kinh doanh quý III của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 14% lên 8.136 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cải thiện gần 30% và đạt 496 tỷ đồng.

PNJ lãi đậm nhờ nhu cầu mua vàng tăng vọt của người dân

Ban lãnh đạo cho biết tình hình mảng vàng 24K được cải thiện hơn so với nửa đầu năm. Cụ thể, doanh thu mảng này đạt khoảng 2.025,9 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày họ bán được 22 tỷ đồng.

Doanh thu vàng 24K kỳ này đạt mức cao nhất kể từ quý II/2024, thời điểm bắt đầu siết chặt việc tuân thủ chính sách trong hoạt động kinh doanh vàng. So với cùng kỳ năm trước, con số trên cải thiện tới 82,7%.

Doanh thu vàng 24K của PNJ cải thiện giữa bối cảnh giá vàng tăng cao trong quý III. Vàng miếng thương hiệu tăng hơn 14%, từ mức 120,3 triệu đồng mỗi lượng lên 137,3 triệu đồng. Vàng nhẫn cũng có tốc độ tương tự, kéo từ mốc 116,5 triệu đồng mỗi lượng lên 133,4 triệu đồng.

Vàng 24K chiếm gần 25% tổng doanh thu của PNJ nên góp phần hỗ trợ sự phục hồi chung của toàn công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.353 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, trong tình hình sức mua giảm do giá vàng tăng mạnh thì doanh thu bán lẻ vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ. Doanh thu trang sức bán sỉ trong 9 tháng năm 2025 tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu vàng 24K trong 9 tháng năm 2025 giảm 44,4% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết trước tình trạng nguồn nguyên liệu gặp khó khăn và nguồn cung sản phẩm 24K bị hạn chế kéo dài từ nửa cuối năm 2024 đến những tháng đầu năm 2025, PNJ đã chủ động ưu tiên phân bổ nguồn lực cho mảng trang sức bán lẻ – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty.

Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 9 tháng năm 2025 đạt 20,8%, tăng so với mức 16,7% cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt 65,6%, tăng 11,1% so với mức 54,5% của 9 tháng năm 2024; Giá trị thu hồi trong việc xử lý hàng hóa mua lại tăng so với cùng kỳ trong bối cảnh giá vàng tăng và PNJ kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao biên lợi nhuận.