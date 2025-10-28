Loại cây dại xưa thấy "diệt tận gốc", không ngờ nay có giá 5 triệu đồng/kg

Loại cây dại nhưng có giá đắt đỏ nhắc đến ở đây là hạt lúa mạch dại. Đây là loại cây có thể dùng thay thế ngũ cốc, làm thức ăn xanh cho bò, ngựa và cũng là nguyên liệu sản xuất giấy.

Thoạt nhìn hạt lúa mạch dại có hình dạng thuôn dài khác với lúa mạch trồng. Khi trưởng thành, bông lúa có gai giòn và các hạt tự tách ra để phát tán.

Ở phía Bắc Trung Quốc, yến mạch dại (tên khoa học: Avena fatua) từng bị coi là loài thực vật gây hại. Chúng có hệ thống rễ phát triển tốt, hấp thụ một lượng lớn chất dinh dưỡng và nước từ đất, đồng thời tạo bóng mát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các loại cây trồng khác. Hễ nhìn thấy chúng mọc ở đâu, nông dân thường sẽ "diệt tận gốc" đến đó.

Thời gian qua, một số chuyên gia sau khi nghiên cứu đã phát hiện ra yến mạch dại chứa thành phần dược liệu tự nhiên để chữa bệnh cho vật nuôi, đồng thời có thể trộn với thức ăn chăn nuôi để tăng thêm giá trị dinh dưỡng. Từ đó, yến mạch dại đã chính thức "đổi đời", từ loài cây dại bị ghét bỏ một bước trở thành đặc sản quý hiếm với giá vô cùng đắt đỏ.

Yến mạch dại có nguồn gốc từ Nam Âu và khu vực Địa Trung Hải, du nhập vào Trung Quốc cùng với lúa mì. Chúng thường mọc ở những vùng đất hoang hoặc trên ruộng ở độ cao 1300-2400m, đây là loài cây có sức sống mạnh mẽ.

Thân và quả của yến mạch dại đều có thể dùng làm thuốc. Chúng có vị ngọt, tính bình, có lợi cho tim và phổi. Theo tài liệu "Tài nguyên dược liệu Trung Hoa Quảng Tây", lúa mạch dại có tác dụng hỗ trợ điều trị tình trạng tỳ vị yếu, chứng ra mồ hôi nhiều. Trong y học hiện đại, loài cây này có thể dùng để hỗ trợ điều trị chứng suy nhược cơ thể, rối loạn chức năng tiêu hóa mãn…

Không chỉ dừng lại ở vai trò thức ăn chăn nuôi, lúa mạch dại còn được ghi nhận trong y học cổ truyền với nhiều công dụng: Thân và quả có vị ngọt, tính bình, tốt cho tim và phổi, có thể dùng làm thuốc bổ. Một số bài thuốc thử nghiệm trên vật nuôi đã cho kết quả tích cực trong điều trị các bệnh phổ biến.

Ngoài ra, hạt của lúa mạch dại có thể thay thế ngũ cốc trong khẩu phần ăn, làm nguyên liệu chế biến thức ăn xanh cho gia súc như bò, ngựa. Thậm chí, thân cây còn có thể dùng làm giấy nhờ đặc tính sợi tốt, mở rộng tiềm năng ứng dụng và gia tăng giá trị kinh tế cho loài cây từng bị xem thường này.

Sự lột xác ngoạn mục của lúa mạch dại đã đẩy giá trị của loài cây này lên tầm cao mới. Trên các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc, loại "cỏ dại" từng bị bỏ quên nay được rao giá đắt đỏ. Do cung không đủ cầu, 1kg yến mạch dại có giá lên đến 1.400 Nhân Dân Tệ/kg, )tương đương hơn 5 triệu đồng). Nhiều nông dân đã vô cùng bất ngờ trước mức giá này, không ít người cảm thấy tiếc nuối vì trước kia từng vứt bỏ "mỏ vàng" này không tiếc tay, theo Baijiahao.

Từng là loại cây dại bị nhổ bỏ không thương tiếc, lúa mạch dại nay trở thành “vàng xanh” quý giá. Việc khai thác đúng tiềm năng không chỉ mở ra cơ hội mới cho nông nghiệp, y học và chăn nuôi, mà còn đặt ra nhu cầu phát triển bền vững thông qua nghiên cứu và nhân giống phù hợp trong tương lai.