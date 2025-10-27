Giá vàng cắm đầu lao dốc, các chuyên gia nói gì?

Giá vàng giao ngay giảm tới 1,4% xuống gần 4.053 USD/ounce, đánh dấu tuần giảm đầu tiên kể từ giữa tháng 8. Nguyên nhân chủ yếu là tín hiệu lạc quan từ tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung, khi Tổng thống Donald Trump đang có chuyến thăm châu Á với nhiều cuộc gặp cấp cao.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được cho là sắp hoàn tất một thỏa thuận khung, có thể giúp giảm bớt rủi ro kinh tế và căng thẳng địa chính trị – những yếu tố từng khiến vàng bứt phá lên kỷ lục 4.380 USD/ounce hồi đầu tuần trước. Tuy nhiên, sau chuỗi tăng mạnh, vàng bị cho là đã vượt quá giá trị thực, dẫn đến làn sóng chốt lời ngắn hạn trên thị trường.

Các chuyên gia nói gì về diễn biến giá vàng?

Theo Kyle Rodda, chuyên gia phân tích cao cấp tại Capital.com, thị trường vàng “đang trở lại trạng thái hợp lý hơn, sau phản ứng có phần thái quá với tin tốt từ đàm phán Mỹ - Trung”.

Trong khi đó, John Reade, chiến lược gia thị trường tại Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), cho rằng sự điều chỉnh này là cần thiết, đặc biệt khi nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương đang giảm so với đầu năm. Ông nhận định mức giá quanh 3.500 USD/ounce sẽ là “lành mạnh” hơn cho thị trường, dù vẫn cao so với mặt bằng lịch sử.

Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) đang diễn ra ở Kyoto (Nhật Bản), gần 1.000 nhà giao dịch, môi giới và tinh luyện vàng chuyên nghiệp đã tham dự – con số kỷ lục, cho thấy ngành kim loại quý vẫn thu hút sự quan tâm lớn trong bối cảnh toàn cầu bất ổn.

Chính sách tiền tệ ảnh hưởng thế nào đến vàng?

Tuần này, hàng loạt ngân hàng trung ương lớn gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) sẽ công bố quyết định chính sách. Giới phân tích dự báo Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, trong khi ECB và BOJ nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất.

Thông thường, lãi suất thấp có lợi cho vàng – vốn là tài sản không sinh lãi – do làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ. Tuy nhiên, khi tâm lý rủi ro được cải thiện nhờ triển vọng thương mại, nhà đầu tư có xu hướng rút khỏi vàng để tìm đến tài sản sinh lời cao hơn như chứng khoán.

Diễn biến các kim loại quý khác ra sao?

Cùng với vàng, bạc giảm thêm 0,7% sau khi mất 6,3% trong tuần trước. Trong khi đó, platinum và palladium lại tăng nhẹ, phản ánh xu hướng phân hóa trong nhóm kim loại quý.

Chỉ số Bloomberg Dollar Index giảm 0,1%, song không đủ để hỗ trợ giá vàng phục hồi. Dù vậy, nhìn về dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng vàng vẫn giữ vai trò phòng thủ quan trọng trong danh mục đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng và rủi ro nợ công lan rộng.