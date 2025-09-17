Sáng 17-9, tiệm vàng nhỏ lại tăng giá vàng miếng SJC

Sáng 17-9, các công ty vàng lớn như SJC, PNJ, DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 130,3 triệu đồng/lượng mua vào và 132,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC cách đỉnh lịch sử 3,5 triệu đồng

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được đẩy lên mức 126,6 triệu đồng/lượng mua vào và 129,3 triệu đồng/lượng bán ra, 300.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước tăng ngày thứ 3 liên tiếp, sau chuỗi giảm nhiều ngày trước đó. Dù vậy, so với mốc đỉnh vài tuần trước, giá vàng miếng SJC vẫn đang thấp hơn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đà tăng của giá vàng mạnh hơn trên thị trường tự do.

Sáng nay, một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM điều chỉnh giá vàng miếng lên 134,5 triệu đồng/lượng mua vào, 136,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng nhỏ dù tăng nhưng vẫn đang thấp hơn nhiều so với giá tại các công ty vàng lớn. Giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng sáng nay mua vào 116,5 triệu đồng/lượng, bán ra 118,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn các doanh nghiệp lớn trên 10 triệu đồng.

Giá vàng thế giới áp sát 3.700 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý sáng nay được giao dịch ở mức 3.679 USD/ounce, giảm nhẹ so với hôm qua nhưng vẫn ở vùng đỉnh lịch sử. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng thế giới có thời điểm lên tới 3.697 USD/ounce, áp sát mốc tâm lý 3.700 USD/ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 117,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước liên tục biến động những ngày qua, trong đó nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng miếng SJC tiếp tục thu hẹp với giá thế giới, theo yêu cầu của Chính phủ với những giải pháp quyết liệt.

Mới nhất, tại Công điện số 165 ngày 16-9 về việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu…

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để sớm triển khai trong thực tiễn nhằm phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Giá vàng trong nước tăng trở lại. Nguồn: Công ty SJC