Giá vàng hôm nay, 17-9: Tiếp tục tăng khi Fed có thể giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay cán mức cao

Những kỳ vọng Mỹ sẽ nới lỏng hơn chính sách tiền tệ đã thúc đẩy giá vàng hôm nay đạt các mức cao đáng chú ý. Tính đến 6 giờ sáng ngày 17-9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 3.692 USD/ounce, tăng 14 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.678 USD/ounce).

Cuộc họp về chính sách lãi suất của Fed dự kiến kết thúc vào rạng sáng 18-9 với tuyên bố chính thức và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed - ôngJerome Powell.

Thị trường đang đặt kỳ vọng lớn vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm %, đánh dấu lần hạ lãi suất đầu tiên kể từ tháng 11-2024, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Phản ứng thông tin này, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần qua, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng - vốn thường có mối quan hệ nghịch với đồng USDBên cạnh đó, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 64,50 USD/thùng, cũng góp phần củng cố xu hướng tăng của giá vàng hôm nay. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức trên 4%, vẫn trong ngưỡng hỗ trợ giá vàng hôm nay.

Ngoài ra, những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, qua đó làm tăng nhu cầu nắm giữ đối với kim loại quý, trong đó có vàng.

Giới phân tích nhận định giá vàng thế giới có thể tiếp tục duy trì đà tăng trong ngắn hạn nếu Fed xác nhận chính sách tiền tệ nới lỏng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời và biến động từ các thị trường tài chính khác, như chứng khoán và trái phiếu, có thể khiến giá vàng dao động mạnh trong những phiên giao dịch tới.

Tại Việt Nam, cuối ngày 16-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 132,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 129,3 triệu đồng/lượng.