Rủi ro mua vàng ‘chợ đen’, người Hà Nội về quê tìm mua

"Chợ đen online" nhộn nhịp giữa cơn sốt giá

Chị Phạm Thúy Hằng (42 tuổi, ở Hà Nội) đang chịu áp lực lớn khi sắp đến hạn trả khoản nợ 10 chỉ vàng. Chỉ trong vài ngày, giá vàng đã tăng thêm hàng triệu đồng mỗi chỉ, khiến khoản nợ của chị phình to ngoài dự tính.

Việc tìm mua vàng tại các cửa hàng gần như bất khả thi khi nguồn cung khan hiếm, nhiều nơi tạm ngừng bán hoặc thông báo “hết hàng”. Lo lắng giá còn tiếp tục tăng, chị Hằng tìm đến các nhóm trao đổi trên mạng xã hội với hy vọng có thể mua được vàng sớm để chốt giá.

Trên Facebook, những bài đăng rao bán vàng miếng, vàng nhẫn với lời quảng cáo hấp dẫn “giao nhanh - giá tốt” xuất hiện dày đặc. Một số tài khoản khẳng định có nguồn vàng số lượng lớn, sẵn sàng giao tận nơi. Tuy nhiên, khi đọc kỹ bình luận và phản hồi của các thành viên khác, chị nhận ra không ít người từng bị lừa mất tiền sau khi chuyển khoản cho người bán.

Sự nôn nóng vì áp lực trả nợ khiến chị nhiều lần cân nhắc giao dịch, nhưng nỗi sợ bị lừa khiến chị do dự. Chị Hằng cho rằng giữ an toàn cho số tiền dành dụm vẫn quan trọng hơn là mạo hiểm mua vàng “chợ đen”.

Khảo sát trên mạng xã hội cho thấy, nhiều nhóm Facebook đã trở thành "chợ đen" sôi động của giới mua bán vàng. Các bài đăng rao bán vàng miếng, nhẫn trơn, thậm chí cả hóa đơn mua vàng xuất hiện dày đặc với giá "trên trời".

Nhu cầu mua vàng tăng cao. Ảnh: Phạm Hải

Nhiều tài khoản đăng tin rao bán vàng SJC với mức giá dao động từ 175 đến 190 triệu đồng mỗi lượng. Đối với vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, mức giá được rao bán trên các hội nhóm khoảng 180-190 triệu đồng/lượng.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hậu (35 tuổi, kinh doanh tự do tại Hà Nội) đang có nhu cầu mua thêm vài chỉ vàng để tích trữ. Mỗi ngày, anh Hậu theo dõi hàng chục bài đăng rao bán vàng trên mạng xã hội.

Nhiều người rao có vàng miếng, nhẫn trơn SJC, thậm chí còn đăng cả hình hóa đơn, hứa hẹn giao hàng tận nơi chỉ sau vài giờ. Tuy nhiên, anh Hậu nhận thấy phần lớn các tài khoản này đều sử dụng hình ảnh lặp lại, thông tin mập mờ và giao dịch qua tài khoản cá nhân - tiềm ẩn rủi ro.

Anh Hậu từng nghe kể nhiều trường hợp chuyển tiền xong bị chặn tài khoản hoặc nhận được vàng giả. Vì vậy, anh quyết định chờ các cửa hàng chính thống mở bán trở lại, dù phải xếp hàng nhiều giờ và mua với giá cao hơn.

Về quê mua vàng

Không mua được vàng tại Hà Nội dù đã đi khắp các tuyến phố từ Trần Nhân Tông tới Cầu Giấy, anh Cường (40 tuổi), một người có thói quen tích lũy vàng nhiều năm nay, đành chọn cách quay về quê để tìm mua.

Cả tuần qua, anh ghé nhiều cửa hàng lớn nhưng đều nhận được câu trả lời “hết hàng” hoặc “chưa biết khi nào có đợt mới”.

Trước tình cảnh đó, anh quyết định về phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), nơi có nhiều thương hiệu vàng địa phương vẫn còn nguồn hàng. Các cửa hàng tại đây chấp nhận bán với số lượng không giới hạn, giá được điều chỉnh linh hoạt theo thị trường trong nước. So với mức giá tại Hà Nội, chênh lệch không quá lớn, nhưng quan trọng là có hàng để mua.

Với anh Cường, việc mua vàng không phải để lướt sóng mà là tích lũy dài hạn, coi như một hình thức tiết kiệm an toàn. Chính vì vậy, dù giá vàng đang ở vùng cao kỷ lục, anh vẫn duy trì thói quen mua định kỳ.

Chị Thanh Trúc (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng quyết định nhờ người thân ở quê Bắc Ninh mua giúp. Tại địa phương, nguồn cung vàng vẫn dồi dào hơn, thương hiệu uy tín và mức giá vàng chênh không đáng kể so với thị trường Hà Nội.

Chị Trúc cho hay việc mua vàng ở quê thuận tiện hơn, không phải chen chúc hay lo hết hàng, mà chất lượng sản phẩm vẫn được đảm bảo.

Trước làn sóng người dân đổ xô mua vàng tích trữ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc lớn liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh thương hiệu để lừa đảo trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hưng Yên) cảnh báo thủ đoạn giả mạo fanpage của các công ty, tập đoàn vàng bạc, đá quý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ giao dịch tại trang chính thức của doanh nghiệp, không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân và không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc bình luận.