Vàng tăng giá, nhẫn cưới đến 25 triệu/cặp: Đôi uyên ương coi như khoản đầu tư

Từ tháng 8 âm lịch, mùa cưới cao điểm, các cửa hàng vàng ghi nhận doanh số bán nhẫn cưới tăng. Giá vàng tăng cao có ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt đến giá nhẫn cưới, bởi giá sản phẩm trang sức được cấu thành chủ yếu từ giá vàng nguyên liệu và tiền công chế tác.

Hiện giá nhẫn cưới trung bình từ 5-25 triệu đồng/cặp, tăng nhẹ 10-15% so với năm 2024 do giá vàng tăng. Những sản phẩm này không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là một khoản đầu tư trong bối cảnh lạm phát và biến động kinh tế.

Khảo sát thị trường cho thấy xu hướng nhẫn cưới năm 2025 đang chuyển dịch mạnh mẽ từ thiết kế truyền thống sang các mẫu mã hiện đại, phản ánh lối sống năng động của thế hệ Millennial và Gen Z.

Nhẫn cưới mang biểu tượng vô cực (Infinity) được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng vô tận, sử dụng vàng trắng 10K kết hợp cùng đá quý tán sắc, biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Xu hướng này trở nên phổ biến nhờ khả năng gửi gắm thông điệp gắn kết trọn đời, với mức giá trung bình khoảng 10-15 triệu đồng/cặp.

Bên cạnh đó, các thiết kế cách tân kết hợp đai nhẫn góc cạnh cho nam và kiểu dáng mềm mại cho nữ, chế tác từ vàng 10K đến 18K. Sự kết hợp này giúp sản phẩm vừa giữ được nét truyền thống quen thuộc, vừa thể hiện phong cách hiện đại, có mức giá dao động từ 8-20 triệu đồng.

Thị trường nhẫn cưới sôi động. Ảnh: Hoàng Hà

Ngoài ra, xu hướng khắc tên và ký tự đặc biệt trên nhẫn cưới cũng được ưa chuộng. Việc khắc tên, ngày sinh hoặc cụm từ ý nghĩa như “Forever” lên đai nhẫn vàng 18K giúp cá nhân hóa sản phẩm, tiết kiệm chi phí khoảng 20-30% so với đặt thiết kế riêng hoàn chỉnh.

Giá nhẫn cưới đa dạng

Thị trường nhẫn cưới Việt Nam được thống trị bởi các "ông lớn" với mạng lưới phân phối rộng và uy tín cao. Các thương hiệu như PNJ, Doji, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Huy Thanh Jewelry... liên tục giới thiệu ra thị trường hàng loạt mẫu nhẫn cưới mới.

SJC lựa chọn hướng đi thực tiễn hơn khi tập trung vào các mẫu nhẫn trơn làm từ vàng 999.9 hoặc 14K-18K, có giá dao động 8-50 triệu đồng. Các thiết kế của SJC không cầu kỳ về họa tiết mà đề cao giá trị tích trữ và khả năng thanh khoản, phù hợp với những khách hàng coi trọng yếu tố bền vững tài chính.

Nhằm kích cầu trước mùa cưới cao điểm, các thương hiệu còn đẩy mạnh ưu đãi khi mua nhẫn cưới, giúp tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá vàng cao, như giảm tiền công chế tác, tặng phiếu ưu đãi hoặc hỗ trợ trả góp 0%.

Chị Thanh (nhân viên bán hàng tại cửa hàng vàng ở Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, giá vàng tăng cao kỷ lục khiến nhiều người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn khi chọn mua nhẫn cưới. Xu hướng hiện nay là chọn những thiết kế tinh gọn, vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa có khả năng tích trữ lâu dài.

Đến các tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để chọn mua nhẫn cưới, chị Nguyễn Thu Trang (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Giá vàng tăng khiến tụi mình lúc đầu hơi đắn đo, nhưng khi tìm hiểu mới thấy các cửa hàng có nhiều mức giá phù hợp. Cuối cùng, cả hai chọn nhẫn vàng 14K khắc tên riêng, vừa ý nghĩa vừa tiết kiệm hơn so với đặt mẫu thiết kế riêng”.