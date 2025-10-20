'Sẽ hình thành thị trường giao dịch vàng, bất động sản năm 2026'

Thông tin được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu khi báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội 2025, kế hoạch 2026, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của khóa 15, sáng 20/10.

Theo Thủ tướng, năm 2026 Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm tới phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD. Lạm phát bình quân tăng khoảng 4,5% và năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8%...

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phát triển kinh tế số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)..., cũng như xây dựng, hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các mô hình kinh doanh mới.

Thủ tướng cho biết hành lang pháp lý sẽ được hoàn thiện để phát triển đồng bộ các loại thị trường tài chính, chứng khoán, vàng, khoa học công nghệ, lao động, bất động sản. "Tất cả thị trường này phải được hình thành trong năm 2026", ông nói. Cùng với đó, thị trường dữ liệu sẽ được thúc đẩy hình thành và triển khai thí điểm hiệu quả thị trường tài sản mã hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Quốc hội sáng 20/10. Ảnh: Hoàng Phong

Hiện khung pháp lý để hình thành sàn giao dịch vàng được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm thị trường này trong tháng 10. Theo đó, sàn giao dịch vàng thí điểm giao dịch theo 3 giai đoạn, trong đó bước đầu tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất và chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa, chưa kết nối với các mô hình trên quốc tế. Giai đoạn tiếp theo, nhà quản lý sẽ cho giao vàng nguyên liệu, rồi có thêm vàng miếng, cuối cùng mới là sản phẩm phái sinh.

Với thị trường bất động sản, theo kế hoạch của Bộ Xây dựng, trung tâm giao dịch nhà online dự kiến được thí điểm vào năm 2026-2027. Đây là nơi người dân có thể mua bán, chuyển nhượng, định giá bất động sản. Các loại hình được giao dịch tại trung tâm gồm nhà ở có sẵn, nhà hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản... Thực tế, phần lớn giao dịch bất động sản thời gian qua được thực hiện tại các sàn do doanh nghiệp quản lý, chủ yếu ở thị trường sơ cấp.

Còn thị trường tài chính, tiền mã hóa, Việt Nam sẽ thí điểm trong 5 năm. Bộ Tài chính cho biết dự kiến tối đa 5 doanh nghiệp được thí điểm lập sàn giao dịch tài sản, nhà điều hành đang đẩy tiến độ để có thể cấp phép trước 2026.

Song song việc hình thành các thị trường tài sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong 2026 Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, trong đó có "cơ chế phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc".

Thủ tục hành chính rườm rà, điều kiện kinh doanh không cần thiết cũng được cắt giảm toàn bộ; thời gian, chi phí tuân thủ hành chính dự kiến giảm một nửa so với 2024.

Các đại biểu Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, sáng 20/10. Ảnh: Hoàng Phong

Nhìn lại kết quả kinh tế, xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng cho biết kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP 2025 dự kiến tăng trên 8%, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3% - cao hơn so với nhiệm kỳ trước (6,2%).

Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD vào 2025, tương đương tăng gần 1,5 lần. Nhờ đó, nền kinh tế Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần nhiệm kỳ trước và vượt xa mục tiêu 8,3 triệu tỷ đồng.

Đến nay, khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng trên 20% so với năm 2020. Quy mô thương mại của Việt Nam tăng gần gấp đôi trong 5 năm, dự kiến đạt khoảng 900 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính Phủ nhìn nhận Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, khó khăn về áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô còn lớn, các thị trường bất động sản, vàng, trái phiếu diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực khó khăn...

Thẩm tra nội dung này, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Quốc cho rằng GDP tăng cao nhưng chất lượng tăng trưởng còn hạn chế, khi nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào gia công và nhập khẩu nguyên liệu, công nghệ.

Khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là tư nhân, chưa tạo được vị thế trong chuỗi giá trị, công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt khoảng 36,6%. Sự chi phối của khu vực FDI, chiếm tới hơn 75% xuất khẩu và gần 70% nhập khẩu. Điều này đặt ra thách thức với mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ và khả năng cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế - Tài chính cũng nói rằng thị trường bất động sản cần được đánh giá đúng thực chất khi tín dụng vào lĩnh vực này đến cuối tháng 8 tăng gần 19,7%. Trong khi vốn cho sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao năm sau trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức, ông đề nghị Chính phủ điều hành linh hoạt, chủ động, thận trọng trong chính sách tài khóa, tiền tệ, tiếp tục khơi thông dòng vốn và quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Cùng với đó, phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và mở rộng xuất khẩu bền vững, coi đây là trụ cột quan trọng giảm thiểu rủi ro bên ngoài.

"Việc sớm đưa vào vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương... sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế", ông Mãi nêu.