Loại quả đầu năm có giá chỉ 2.000 đồng/kg, giờ đắt hơn hoa quả nhập khẩu, bà nội trợ choáng váng

Cuối tuần, xuống chợ cóc gần nhà, nhặt mua 2 quả cà chua, chị Loan (Hà Nội) bất ngờ khi người bán hàng nói giá 18 nghìn đồng. Hỏi lại, chị Loan mới biết, cà chua đang có giá 90 nghìn đồng/kg.

“Nhà tôi ít ăn cà chua nên thi thoảng cần nấu món gì mới mua vài quả, không hay hỏi giá. Lần này thấy có 2 quả bé bé mà họ bảo 18 nghìn đồng nên giật mình hỏi lại. Không ngờ cà chua giờ đắt thế”, chị Loan nói.

Cà chua tại chợ truyền thống mấy ngày qua có giá lên tới 70-90 nghìn đồng/kg.

Tương tự, chị Hồng (Hà Nội) cũng choáng váng khi mua 3 quả cà chua và vài cây thì là với giá 25 nghìn đồng.

“Hôm Tết tôi được cho ít cà chua sạch, dự định cấp đông để dành nhưng thấy chật chội, tốn diện tích ngăn đông quá nên lại mang cho hết. Bây giờ, bỏ tiền ra mua cà chua mới thấy tiếc tiền vì giá quá cao, đắt hơn cả hoa quả nhập khẩu”, chị Hồng cho hay.

Theo chị Hồng, dịp đầu năm, nhà đứa em dâu chị trồng rất nhiều cà chua nhưng không bán được nên hái vứt xuống ao cho cá. Thấy vậy, em dâu chị liền hái xuống Hà Nội bán với giá 5 nghìn đồng/kg cà chua đẹp. Loại cà chua xấu mã còn được bán với giá 2.000 đồng, như cho không.

Sau bão, không chỉ cà chua mà các loại rau xanh cũng tăng giá gấp nhiều lần.

Thấy bạn bè nhiều người than vãn phải mua cà chua với giá đắt đỏ, chị Thương Lê (Hà Nội) liền chụp ảnh đĩa đậu sốt cà chua của nhà mình rồi đăng lên mạng xã hội với tiêu đề: “Lúc tôi tích trữ cấp đông cà chua ở thời điểm 2K/kg cà chua thì các bạn cười tôi. Giờ tôi ăn đậu sốt cà chua đẫm sốt, tôi cười các bạn”.

Bất ngờ, bài viết của chị Thương nhận được tới gần 7 nghìn lượt quan tâm, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, rất nhiều người vào chia sẻ việc mình vừa phải mua cà chua với giá từ 70-100 nghìn đồng/kg, đồng thời chia sẻ cách tích trữ cà chua. Ngược lại, một số người lại cho rằng, thà mua cà chua 100 nghìn đồng/kg còn hơn là mua tích trữ.

Bài viết của chị Thương thu hút hàng nghìn lượt quan tâm chỉ sau chưa đầy 1 ngày đăng tải. (Ảnh chụp màn hình).

“Thà ăn cà chua 100K/kg mà đồ ăn nó ngon, còn hơn cà chua 2K/kg để tủ xong nấu lên mất hết vị đồ ăn. Trước nhà tôi được người ta cho 2kg cà chua, tống vào tủ đá ăn dần mà nấu lên ai cũng kêu dở, vị lạ không ai ăn, đổ đi hết. Tiết kiệm được quả cà chua xong phí 1 đống đồ ăn thì xin phép mình chịu thua”, tài khoản Hà Trang bình luận.

Ngay lập tức, hàng loạt chị em “phản pháo” lại, cho rằng cho tích trữ sai cách nên cà chua ăn không ngon. Nếu làm đúng cách thì sẽ khác.

Chủ đề về giá cà chua được chia sẽ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng. (Ảnh chụp màn hình).

“Mình mua cà chua về, khía vỏ ra làm 4 rồi trần qua nước sôi. Vớt ra bóc hết vỏ, thái nhỏ rồi thêm ít muối, nấu cho nhừ. Sau đó, múc ra say như say sinh tố, cho vào từng túi nhỏ, bỏ vào tủ đông. Bao ngon và chất lượng luôn nhé”, tài khoản Huyền Mi bật mí.

Đồng tình, tài khoản Đào Hằng cho rằng, mùa cà chua nhà chị trồng nhiều, quả cà chua cũng nhiều bột và ngon ngọt chứ không như cà chua bây giờ. Chị không tích cà chua cả quả mà phi hành thơm lên rồi sên cà chua thành nước sốt, chia nhỏ thành bữa, thơm ngon hơn nhiều so với cấp đông cả quả. Chưa thấy mất vị gì mà chỉ thấy ngon và tiện.

Trong khi giá cà chua tại các chợ truyền thống cao chót vót thì cà chua tại các siêu thị giá khá bình ổn.

“Nhà tôi cấp đông cà chua mấy năm rồi. Quan trọng là phải nấu lúc chưa rã đông. Rửa qua nước một cái, lột sạch vỏ xong nấu, nó ngon luôn. Hơn nữa, cà chua lúc 2K/kg là cà sạch, người trồng không dùng chất kích thích hay bảo quản. Còn khi cà chua đắt thì đẫm thuốc trừ sâu và chất bảo quản. Mình cũng cấp đông được vài chục cân, ăn rất yên tâm và ngon như thường”, tài khoản Vân Anh bình luận.