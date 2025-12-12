Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 12-12: Vàng thế giới tăng 78 USD

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay tăng vọt hàng chục USD/ounce nhờ chính sách tiền tệ bất ngờ nới lỏng của Mỹ, đồng USD lao dốc...

Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 12-12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.281 USD/ounce, tăng 78 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.203 USD/ounce.

Đà tăng bùng nổ bắt đầu từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm % lần thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất là Fed tuyên bố sẽ mua lại 40 tỉ USD trái phiếu kho bạc mỗi tháng, một hình thức nới lỏng chính sách tiền tệ, bơm tiền cho hệ thống ngân hàng.

Lập tức, thị trường tiền tệ đã có phản ứng. Chỉ số Dollar Index (DXY) lao dốc hơn 1%, xuống mức thấp nhất 6 tuần, tạo động lực cho giá vàng hôm nay tăng tốc.

Các nhà phân tích nhận định việc Fed quay lại mua trái phiếu đã dập tắt hoàn toàn kịch bản chính sách tiền tệ cứng rắn mà thị trường lo ngại trước đó. Làn sóng mua kỹ thuật kết hợp với dòng tiền tìm nơi trú ẩn đã đẩy giá vàng hôm nay đi lên.

Giá vàng hôm nay 12-12: Vàng thế giới tăng 78 USD - 2

Theo Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

Nguồn: [Link nguồn]

-12/12/2025 06:48 AM (GMT+7)
Giá bạc lập kỷ lục mới
Giá bạc lập kỷ lục mới
Sau quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá vàng đã đảo chiều tăng vào sáng 11/12, trong khi giá bạc lập kỷ lục mới, giao ngay...
Nhiều người đọc
