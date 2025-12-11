Lộ diện loạt yếu tố sẽ quyết định giá vàng thời gian tới

Wells Fargo nhận định vàng là điểm sáng hiếm hoi trong nhóm hàng hóa năm 2026, dù bức tranh chung của thị trường có thể bị kiềm chế bởi nguồn cung dầu thô gia tăng. Trong báo cáo triển vọng mới công bố, ngân hàng cho rằng điều kiện tài chính nới lỏng và môi trường vĩ mô đang cải thiện sẽ hỗ trợ các kim loại quý và kim loại công nghiệp.

Tuy nhiên, vàng được đánh giá nổi bật hơn tất cả. Theo Wells Fargo, những yếu tố tạo nên bước tăng mạnh của vàng trong năm 2025 như lực mua của ngân hàng trung ương, đồng USD giảm giá, chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed và bất ổn địa chính trị sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2026.

Các chuyên gia cho rằng dù tốc độ tăng trong năm 2026 có thể chậm hơn, xu hướng đi lên của vàng vẫn vững chắc nhờ những nền tảng hỗ trợ có tính chất dài hạn.

Ngân hàng trung ương và Fed đóng vai trò gì trong triển vọng giá vàng?

Theo Wells Fargo, lực mua đều đặn của các ngân hàng trung ương tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất hỗ trợ giá vàng. Những lo ngại từng thúc đẩy hoạt động mua như lạm phát, rủi ro địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối vẫn chưa biến mất.

Đi cùng đó, kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất là một tác nhân mạnh giúp vàng có thêm dư địa tăng. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lợi suất cũng giảm theo. Wells Fargo dự báo lãi suất thực sẽ tiếp tục đi xuống, tạo lực đẩy mới cho vàng.

Wells Fargo cũng cho rằng Fed dưới thời Tổng thống Trump sẽ có xu hướng ôn hòa hơn khi nhân sự cấp cao thay đổi. Nếu người kế nhiệm Chủ tịch Powell ủng hộ mức lãi suất thấp hơn, điều đó có thể kéo dài chu kỳ giảm lãi suất và giữ cho triển vọng vàng tích cực.

Đồng USD và bất ổn địa chính trị ảnh hưởng như thế nào đến đà tăng của vàng?

Đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu trong 12–15 tháng tới, sau khi giảm mạnh gần 15% trong giai đoạn trước. Ngay cả khi không giảm thêm, USD nhiều khả năng chỉ đi ngang, một môi trường được xem là thuận lợi cho vàng.

Trong khi đó, thế giới đang đối mặt với mức độ bất định cao: chiến sự, cạnh tranh công nghệ, rủi ro địa chính trị và sự phân mảnh trong chuỗi cung ứng. Nhà đầu tư ngày càng tìm kiếm tài sản trú ẩn mới ngoài trái phiếu, vốn từng là lựa chọn truyền thống nhưng hiện không còn mang lại sự tách biệt rủi ro như trước.

Wells Fargo cho biết vàng đã trở thành “bộ lọc rủi ro” ngày càng quan trọng trong danh mục đầu tư toàn cầu, đặc biệt khi những tài sản từng cạnh tranh với vàng như cổ phiếu công nghệ AI hoặc tiền mã hóa đang suy yếu.

Giá vàng có thể lên đến mức nào trong năm 2026?

Wells Fargo nhận thấy cổ phiếu AI đang mất dần vai trò dẫn dắt thị trường toàn cầu. Khi chuỗi giá trị AI mở rộng sang châu Á, các dòng vốn không còn tập trung như trước vào thị trường Mỹ. Ngoài ra, cổ phiếu toàn cầu đang có sự đồng pha đáng kể, khiến chúng không còn là công cụ đa dạng hóa hiệu quả.

Tiền mã hóa, vốn từng cạnh tranh trực tiếp với vàng, cũng đang suy giảm sức hút. Bitcoin không còn mang lại tỷ suất vượt trội như giai đoạn trước và mức biến động quá lớn khiến nhà đầu tư khó xem đây là tài sản trú ẩn trong bối cảnh bất ổn.

Trong khi đó, vàng lại thể hiện sức bền đáng kể: tính theo giá vàng, chỉ số S&P 500 đã đạt đỉnh từ cuối năm 2021 và xu hướng giảm tương đối kéo dài gần bốn năm. Wells Fargo xem đây là bằng chứng vàng đã và đang vượt trội so với chứng khoán trong dài hạn.

Wells Fargo dự báo giá vàng sẽ tăng thêm 5,8% đến 10% trong năm 2026, tương đương mức 4.500–4.700 USD/ounce vào cuối năm. Đây sẽ là mức kỷ lục mới nếu kịch bản thành hiện thực.

Dù nhấn mạnh khả năng thị trường có thể trải qua các nhịp điều chỉnh ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng xu hướng tăng đa năm của vàng vẫn chưa hề bị phá vỡ. Những yếu tố như lãi suất giảm, USD yếu, bất ổn toàn cầu và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đều đang hội tụ để duy trì đà tăng của kim loại quý.

Đặc biệt, lực mua bền bỉ từ ngân hàng trung ương được nhận định là “trụ cột chiến lược” giúp giá vàng giữ vững xu hướng đi lên trong ít nhất vài năm tới.