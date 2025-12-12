Thói quen chạy ù ra mua hàng khiến nhiều chợ truyền thống 'đói khách'

Bên ngoài chợ Cầu Giấy (Hà Nội), cảnh mua bán vẫn nhộn nhịp. Hàng hóa phong phú, đa dạng, đông đúc người qua lại.

Tuy nhiên, bên trong khu chợ cảnh trái ngược hoàn toàn. Nhiều ki-ốt đóng cửa, không có dấu hiệu buôn bán. Chập tối, khách gần như không có. Một số quầy hàng le lói trong ánh đèn.

Bà Trịnh Thị Thoa, một tiểu thương tại chợ, cho biết, do là chợ dân sinh nên phần lớn khách tới đây chủ yếu mua nhu yếu phẩm ở bên ngoài, ít khi vào trong. Việc kinh doanh ở phía trong gần như không có hiệu quả. Phần lớn gian hàng ế ẩm.

Các quầy bên trong tại tầng 1 là hàng may mặc, gốm sứ, gia dụng, đồ khô... thường xuyên đìu hiu, vắng vẻ. Chợ có sức chứa hàng trăm gian hàng, nhưng chỉ lác đác vài chục tiểu thương còn bám trụ.

Tầng 2 của khu chợ này phần lớn đã đóng cửa, gần như không sử dụng.

Chợ Xanh - nơi từng được mệnh danh là "thiên đường mua sắm giá rẻ" dành cho sinh viên, nay cũng thường xuyên trong cảnh thưa thớt người qua lại. Nhiều cửa hàng tại đây treo biển giảm giá quanh năm.

Chợ Nghĩa Tân nằm trong khu vực đông đúc dân cư. Tuy nhiên, nơi được nhiều người ghé mua bán nhất vẫn là khu vực ngoài chợ. Các gian hàng thực phẩm nằm sâu trong chợ vắng vẻ hơn nhiều.

Anh Nguyễn Hải Sơn, một người sinh sống gần khu vực này, thường xuyên đi chợ, chia sẻ: "Tôi tới chợ chủ yếu mua thực phẩm hàng ngày nên chỉ loanh quanh mấy hàng ngoài cổng, rất ít khi đi xe vào trong vì không tiện lắm. Nếu cần mua nhiều thứ thì tôi mới vào siêu thị".

Tại các chợ dân sinh như chợ Thành Công, chợ Linh Lang, chợ Ngã Tư Sở, theo ghi nhận, các quầy bên ngoài chợ vẫn rất tấp nập. Các sạp hàng bày bán ngay mặt đường, khách ở đây đông. Họ chủ yếu mua nhanh thịt cá, rau củ...

Trong khi đó, các quầy thực phẩm phía bên trong lại rất vắng vẻ.

Các mặt hàng đồ khô, gia dụng, thời trang... còn đìu hiu hơn rất nhiều. Tiểu thương phải thường xuyên ngồi chơi chờ khách.

Chợ Hàng Da vốn nổi tiếng sầm uất, sau khi chuyển đổi mô hình kinh doanh thành trung tâm thương mại kết hợp chợ dân sinh đã vắng hẳn khách nhiều năm qua. Khu vực tầng hầm là nơi bán thực phẩm, hàng ăn; các tầng bên trên kinh doanh thời trang, rượu...

Theo tiểu thương N.T.Đ, tòa nhà có hệ thống thang máy hiện đại, người dân đi chợ gửi xe bên ngoài. Nhưng chính việc này đã làm khu chợ trở nên ế ẩm. Người dân chỉ mua mớ rau, con cá nên họ không gửi xe, đi lại mất thời gian. "Sau thời gian dài bám trụ, nhiều tiểu thương đã bỏ nghề hoặc chuyển đi nơi khác", bà nói.