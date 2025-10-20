Cơn sốt vàng lan khắp nơi: Bitcoin sẽ ra sao?

Người dân đổ xô mua vàng khắp nơi

Trong tuần qua, những hàng người nối dài trước cửa các tiệm vàng đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở nhiều thành phố lớn châu Á - từ Singapore, Sydney đến Hà Nội. Theo Bloomberg, tại Nhật Bản, nhà bán lẻ vàng lớn nhất nước thậm chí không kịp đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ở Việt Nam, một số cửa hàng phải tạm dừng bán, treo biển “tạm hết vàng để bán”.

Nguyên nhân chính là giá vàng tăng dựng đứng, lên tới 4.330 USD/ounce, cao nhất lịch sử, đưa tổng giá trị vốn hóa vàng vượt mốc 30.000 tỷ USD – một kỷ lục chưa từng có. Không chỉ vàng, bạc cũng đang được săn lùng, với lượng khách hàng trẻ tuổi tăng mạnh.

Tại Sydney, một người dân chia sẻ với BeInCrypto rằng anh đã phải chờ hơn hai giờ để mua vàng, trong khi xung quanh là “rất nhiều người trẻ ngoài 20 tuổi”. Cơn sốt vàng lan rộng và tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” (FOMO) đang khiến nhiều người chen nhau mua, bất chấp giá lập đỉnh.

Liệu đây có phải là dấu hiệu của một “đỉnh bong bóng”?

Giữa cơn cuồng mua vàng, nhiều nhà đầu tư kỳ cựu bắt đầu lên tiếng cảnh báo. Nhà giao dịch có tiếng Trader Mayne nhận định: “Đây là giai đoạn hưng phấn cực độ. Khi người ta xếp hàng mua vàng vật chất với giá cao nhất lịch sử, thì đó thường là dấu hiệu thị trường sắp đạt đỉnh.”

Một số nhà phân tích còn chỉ ra rằng, chỉ số RSI, thước đo sức mạnh xu hướng của vàng đang ở mức “quá mua”, cho thấy đà tăng hiện tại có thể không bền vững. “Sớm thôi, những hàng người mua vàng hôm nay có thể lại là những hàng người bán ra ngày mai”, trang IncomeSharks bình luận.

Dù vậy, cơn sốt vàng lần này vẫn được hậu thuẫn bởi bối cảnh kinh tế bất ổn. Nhiều người coi vàng là tài sản trú ẩn an toàn giữa lo ngại suy thoái, khủng hoảng ngân hàng khu vực và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Bitcoin ở đâu giữa cơn sốt “vàng vật chất”?

Trong khi vàng lập đỉnh, giới đầu tư tiền số đang tự hỏi: liệu đây có phải là cơ hội để Bitcoin trở lại vị thế “vàng kỹ thuật số”? Theo chuyên gia Ash Crypto, đà tăng “parabol” của vàng có thể sớm kết thúc, mở đường cho “một làn sóng thanh khoản khổng lồ chảy vào thị trường tiền số”.

Một số nhà phân tích dự đoán “vòng xoay vốn” sẽ diễn ra ngay sau cuộc họp FOMC cuối tháng 10, khi tâm lý e ngại bong bóng vàng đạt đỉnh. “Nếu điều đó xảy ra, đây có thể là khởi đầu cho đợt tăng giá lớn nhất trong lịch sử Bitcoin,” Ash Crypto nói.

Tuy nhiên, vẫn có luồng ý kiến cho rằng cơn sốt vàng có thể kéo dài thêm 2–3 năm, tùy thuộc vào tình hình chính trị tại Mỹ và các quyết định của chính quyền Trump. Trong bối cảnh bất định, nhà đầu tư nhỏ lẻ cần cân nhắc: mua vì giá trị thực hay vì sợ bỏ lỡ?