iPhone 17 chính thức ra mắt, giá bán tại Việt Nam khiến nhiều người tranh cãi

Rạng sáng 10-9 (giờ Việt Nam), Apple đã tổ chức sự kiện ra mắt các phiên bản của iPhone 17 series mới nhất. Đây là sự kiện mà giới yêu công nghệ trên toàn thế giới mong đợi nhất trong năm.

Theo công bố của Apple, giá iPhone 17 thường có giá khởi điểm từ 799 USD; iPhone 17 Pro có giá từ 1.099 USD, tăng 100 USD so với iPhone 16 Pro; iPhone 17 Pro Max có giá từ 1.199 USD. Trong khi đó, iPhone 17 Air lần đầu được giới thiệu có giá từ 999 USD, tăng 100 USD của iPhone 16 Plus. Tất cả các dòng máy này đều có bộ nhớ lưu trữ từ 256GB trở lên.

iPhone 17 với các phiên bản vừa ra mắt có 4 màu sắc.

Ngay lập tức, thông tin về giá và thời gian giao hàng được niêm yết trên cửa hàng trực tuyến Apple Store Online Việt Nam và một số đại lý ủy quyền.

Tuy nhiên, giá iPhone 17 series lại khiến nhiều người tranh cãi khi quy đổi ra tiền Việt Nam lại đắt hơn nhiều so với những năm trước.

Cụ thể, iPhone 17 thường có giá từ 25 triệu đồng, còn iPhone Air khởi điểm 32 triệu đồng cho bản thấp nhất. Trong khi đó, iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 35 triệu đồng, 17 Pro Max từ 38 triệu đồng (cao hơn 3-4 triệu đồng so với năm ngoái). Ngoài ra, Apple bổ sung một phiên bản 2 TB cho 17 Pro Max, biến đây trở thành chiếc iPhone chính hãng giá cao nhất từ trước đến nay, với giá 64 triệu đồng.

iPhone 17 ra mắt với phiên bản mới màu cam bắt mắt. (Ảnh: Nguyễn Ngọc Duy Luân)

Trên các nền tảng mạng xã hội, giá iPhone 17 gây tranh cãi “nảy lửa” vì đắt hơn so với các năm trước. “38 triệu đồng cho iPhone 17 Pro Max 256GB trong khi năm ngoái iPhoen 16 Pro Max 256GB là 35 triệu đồng. Cùng 1.199 USD như năm ngoái mà sao chênh nhiều vậy ta”, tài khoản Thành Trần thắc mắc.

Cũng chung quan điểm, tài khoản Lê Minh cho biết, iPhone 16 thường năm ngoái ra cũng có giá 799 USD, các đại lý uỷ quyền tại Việt Nam bán với giá 23 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay, iPhone 17 cũng 799 USD nhưng giá niêm yết tại thị trường Việt Nam lại là 25 triệu đồng.

Theo anh Luân, bản iPhone 17 năm nay sẽ phù hợp với rất nhiều người, khi mà nhược điểm của iPhone 16 đã được khắc phục, với màn hình 120Hz, to hơn khi lên đến 6,3 inch, camera 48MP. (Ảnh: Nguyễn Ngọc Duy Luân)

“Năm ngoái, tôi mua iPhone 16 Pro Max 128GB mới về là 29 triệu đồng, năm nay iPhone 17 Pro Max 256 GB là 35 triệu đồng. Nhìn giá mà tỉnh người”, tài khoản Ngọc Quyên nói.

Giữa những ồn ào tranh luận về giá iPhone 17 series cao hơn iPhone 16 series vào đợt ra mắt vào năm trước, nhiều người lý giải rằng do tỷ giá trung tâm của VND với USD trong 1 năm qua có sự thay đổi.

“Tháng 9 năm ngoái, 1 USD bằng 24.202 đồng, năm nay tăng lên 26.500 đồng thì quy ra tiền Việt Nam sẽ tăng thêm 2-3 triệu là đúng rồi”, anh Đức Sơn, chủ cửa hàng điện thoại ở Thanh Xuân (Hà Nội) phân tích.

Theo anh Sơn, cảm quan iPhone 17 series năm nay có cải tiến hình thức, vỏ thay đổi từ Titan sang nhôm. Ngoài ra, cấu hình iPhone mới ra mắt cải tiến mạnh hơn, dung lượng pin lâu hơn. Đặc biệt lần đầu tiên có bản iPhone 17 Pro Max 2TB có giá lên tới 64 triệu đồng.

Anh Luân là một trong những người Việt Nam đầu tiên được trải nghiệm iPhone 17 series trong buổi ra mắt của Apple. (Ảnh: Nguyễn Ngọc Duy Luân)

“Trước đây, thị trường Việt Nam mở bán sau từ nửa tháng tới 1 tháng nên nhiều người phải đi máy bay sang các nước lân cận như Singapore, Thái Lan để mua hàng xách tay rồi về nước bán lại. Vì thế, giá chênh lệch cả chục triệu đồng. Tuy nhiên, vài năm gần đây, không có việc đó xảy ra nữa”, anh Sơn nói.

Ông Nguyễn Minh Khuê - Đại diện hệ thống Viettel Store cũng cho rằng, với những nâng cấp đồng đều trên cả 4 phiên bản iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17, Apple mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng ở các phân khúc khác nhau.

“Nổi bật nhất, tôi tin rằng iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange sẽ trở thành xu hướng năm nay nhờ thiết kế cao cấp cùng màu sắc đặc biệt, lần đầu xuất hiện trên phiên bản Pro, tạo nên cá tính khác biệt cho người dùng”, ông Khuê nhận định.

Tại Việt Nam, một số đại lý uỷ quyền của Apple đã chính thức nhận đặt trước từ 19h ngày 12/9 và trả hàng sớm từ 8h ngày 19/9. Hàng nghìn người đã ưu tiên chọn hàng chính hãng để đảm bảo đầy đủ quyền lợi sau bán hàng, thay vì tìm đến hàng xách tay hay sang nước ngoài xếp hàng mua máy như trước đây.