Phó tổng giám đốc EVN: Không thể can thiệp làm sai chỉ số tiêu thụ điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết theo số liệu từ các trung tâm chăm sóc khách hàng, tổng công ty điện lực và mạng xã hội, đến nay có trên 500 phản ánh của khách hàng liên quan việc hóa đơn tiền điện kỳ tháng 8 tăng cao.

Tại tọa đàm ngày 10/9, Phó tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam, cho biết tập đoàn đã lắp đặt, sử dụng công tơ điện tử với tất cả khách hàng. Theo ông, hiện việc đo đếm chỉ số tiêu thụ điện của khách hàng được ghi nhận từ xa, sau đó dữ liệu truyền trực tuyến về hệ thống các đơn vị, công ty điện lực, nên không còn việc nhân viên phải ghi chỉ số công tơ thủ công như trước.

Do đó, ông khẳng định "không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ điện".

Phó tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam trả lời tại tọa đàm, ngày 10/9. Ảnh: VGP

Về phản ánh của người dân, theo đại diện EVN, tập đoàn này đã chỉ đạo các công ty điện lực rà soát hóa đơn của khách hàng. Thời tiết tháng 8 năm nay khác mọi năm, những ngày đầu tháng ghi nhận đợt nắng nóng bất thường khiến sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống đạt trên 1,08 tỷ kWh, cao nhất từ trước đến nay.

Cũng theo ông Nam, thống kê của EVN cho thấy tháng 8 có khoảng 3,2 triệu hộ dùng điện sinh hoạt (tương đương 10% tổng số khách hàng) ghi nhận sản lượng tiêu thụ điện tăng hơn 30% so với tháng 7.

"EVN đã giao các tổng công ty triển khai, hướng dẫn khách hàng cài ứng dụng (App) theo dõi biến động sản lượng, và tổng đài hotline kịp thời trả lời phản ánh, thắc mắc của người dân", ông nói, đồng thời khẳng định qua quá trình rà soát, hiện chưa có vấn đề sai sót như phản ánh.

Lãnh đạo EVN cũng cho rằng những phản ánh về hóa đơn điện có trường hợp là thông tin giả, không chính xác. Nhiều trường hợp khi ngành điện xác minh thông tin thì không xác định được địa chỉ để làm rõ.

Ngoài ra, trong số những phản ánh có trường hợp tới từ khách hàng của các đơn vị bán lẻ điện khác, không phải EVN. Tức là, ngoài EVN, tại khu đô thị, chung cư, khu công nghiệp, ban quản lý lập ra một đơn vị mua buôn điện từ các công ty điện lực thuộc EVN theo giá ưu đãi của Nhà nước, rồi bán lại cho khách hàng trong khu vực đó.

"Với trường hợp này, họ đưa ra định giá của đơn vị. Phần này EVN không kiểm soát được", ông Nam nói, cho biết hiện có hơn 700 tổ chức bán buôn, với sản lượng hệ thống chiếm gần 8,6%.

Ở khía cạnh người tiêu dùng, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, cho rằng EVN cần cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ông dẫn ví dụ, với những gia đình có lượng tiêu thụ điện tăng đột biến trong 1-2 ngày, công ty điện lực có thể lập tức gửi cảnh báo đến họ, thay vì đợi tới cuối tháng.

Ông Hiếu cũng góp ý ngành điện có thể định kỳ đưa ra báo cáo khu vực nào tiêu thụ điện tăng cao, qua đó cảnh báo các gia đình để họ có phương án tiết kiệm điện. "Nghĩa là EVN cần chuyển từ thế bị động sang chủ động, trở thành đơn vị cảnh báo, cung cấp thông tin, và như vậy tốt cho cả hai bên", ông nói.

Ngoài ra, ông Hiếu cũng đề nghị ngành điện rút gọn số hotline để dễ nhớ, thuận tiện cho người dân, chẳng hạn số 102, thay vì dãy số dài và "nhiều khi gọi rất khó".