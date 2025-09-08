Giá vàng ngày 8/9: Quay đầu giảm, nhiều người xếp hàng xuyên trưa ở tiệm vàng

Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới

Tính đến 14h30 ngày 8/9/2025, giá vàng thế giới bật tăng dữ dội lên mức cao nhất lịch sử là 3.611,8 USD/ounce, tăng 26,5 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 115,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Mặc cho giá vàng thế giới tăng, giá vàng miếng SJC lại quay đầu giảm tới 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng miếng quay đầu giảm sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng. Cao hơn giá vàng thế giới 19,8 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý mua vào vàng miếng SJC với giá chỉ 132,1 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 135,1 triệu đồng/lượng, đẩy chênh lệch mua bán lên mức 3 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đơn vị này cũng tăng giá vàng nhẫn lên 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên buổi sáng nay.

Trong khi đó, vàng nhẫn được các thương hiệu giữ nguyên giá so với chốt phiên tuần trước khi SJC niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn của Doji niêm yết ở mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, đây là lần điều chỉnh giảm đầu tiên của vàng miếng SJC sau 2 tuần tăng liên tiếp.

Nhiều đơn vị giữ nguyên giá vàng nhẫn so với chốt phiên cuối tuần trước mặc dù giá vàng thế giới tăng cao.

Nhiều người xếp hàng xuyên trưa mua vàng

Mặc dù giá vàng trong nước hiện vẫn chênh lệch với giá vàng thế giới từ 15-20 triệu đồng/lượng nhưng nhiều người vẫn xuống tiền mua vàng.

Theo quan sát trên phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong hôm nay, rất đông người dẫn vẫn kéo đến các tiệm vàng lớn để mua vàng, bất chấp giá lên hay xuống.

Điều này đã khiến nhiều cửa hàng quá tải, chỉ cho phép mua giới hạn từ 1-2 chỉ, thậm chí là báo hết hàng chỉ sau vài giờ mở cửa. Nhiều người phải đi từ sáng sớm tinh mơ hoặc xếp hàng xuyên trưa mới mua được vàng.

Người dân xếp hàng trước tiệm vàng lớn để mua vàng.

Hơn 1 giờ chiều, bà Thu Hạnh (Hà Nội) mới bước ra khỏi cửa hàng vàng ở phố Trần Nhân Tông. Mặc vội chiếc áo chống nắng để về nhà, bà Hạnh cho biết, mình đến đây lúc 10 giờ sáng và xếp số 241.

“Xếp hàng đến trưa, tôi đói quá phải chạy đi ăn bát miến ngan rồi quay lại. Đến giờ mới mua được 1 chỉ vàng đấy. Nay là gần 2 tháng trời hai vợ chồng tôi đi mua vàng rồi mà vẫn chưa đủ trả nợ”, bà Hạnh nói.

Theo bà Hạnh, cách đây 3 năm, nhà bà mua đất và xây nhà phải vay thêm vàng của người thân. Khi cóp được tiền đủ mua vàng trả nợ thì nhiều tháng nay cửa hàng hạn chế số lượng bán ra. Vì vậy, vợ chồng bà vẫn chưa mua đủ để trả nợ.

Người dân chủ yếu đổ xô về các cửa hàng vàng lớn để mua bán trong nhiều ngày gần đây.

“Ngày thì họ bán cho mỗi người 1 chỉ, hoạ lắm có ngày mới bán được 2 chỉ. Trung bình mỗi ngày, mỗi người mua được 1,5 chỉ. Cứ phải đi đi về về đến khổ. Xưa thì họ bán đầy ra, chỉ lo không có tiền mua. Giờ có tiền cũng không mua được”, bà Hạnh thở dài.

Cũng cần mua vàng trả nợ, anh Trung (Hà Nội) nhiều ngày nay đi lên phố vàng rồi lại đi về không mua được. Sáng nay, cũng như thường lệ, đang dắt xe về thì gặp một người mang vàng đến bán, anh liền ngỏ ý mua lại luôn.

“Cửa hàng họ mua vào mỗi lượng là 133,1 triệu đồng, bán ra 135,1 triệu đồng, tôi đàm phán với người mang vàng đi bán, trả họ 134 triệu đồng thì họ đồng ý. May quá mua được vàng trả nợ rồi”, anh Trung nói.

Một số cửa hàng nhỏ lẻ khác khá vắng khách.

Bắt đầu thanh tra doanh nghiệp vàng từ ngày mai

Trước diễn biến của thị trường vàng, tại Công điện 159 (ngày 7/9) về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải tăng thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép... gây bất ổn thị trường vàng.

Việc này nhằm bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước, không để tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ (tỷ giá, lãi suất, ngoại hối) và kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, Thủ tướng còn yêu cầu tăng cung vàng nhằm cân bằng cung – cầu, đồng thời không để bị lợi dụng chính sách.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 8/9, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8390 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9/9, tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan.