Khối tài sản khổng lồ của “huyền thoại” thời trang Giorgio Armani vừa qua đời ở tuổi 91

Theo thông báo từ Armani, ông được nhân viên và cộng sự luôn kính trọng gọi là “Ngài Armani” (Il Signor Armani). Nhà thiết kế trút hơi thở cuối cùng một cách yên bình, bên cạnh người thân. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ.

Trong mùa hè vừa qua, ông vắng mặt tại các buổi trình diễn thời trang ở Milan và Paris vì đang hồi phục tại nhà sau một thời gian nhập viện. Dù sức khỏe yếu, Armani vẫn tiếp tục làm việc cho tới những ngày cuối đời, tham gia vào các dự án và bộ sưu tập mới.

Tang lễ của ông sẽ được tổ chức riêng tư, đúng như mong muốn cá nhân. Gia đình cùng đội ngũ nhân viên khẳng định sẽ tiếp tục đưa thương hiệu Armani tiến lên và bảo vệ những giá trị ông gây dựng.

Tỷ phú Giorgio Armani, người sáng lập thương hiệu thời trang Armani, đã qua đời.

Khối tài sản của Giorgio Armani trị giá bao nhiêu?

Theo ước tính của Forbes, tài sản của Armani vào thời điểm qua đời vào khoảng 12,1 tỷ USD. Nguồn gốc chính của khối tài sản khổng lồ này đến từ 99,9% cổ phần trong tập đoàn thời trang mà ông sáng lập năm 1975.

Năm ngoái, thương hiệu Armani đạt doanh thu khoảng 2,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những đế chế hàng đầu trong ngành công nghiệp thời trang xa xỉ toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue năm 2021, Armani từng nhắc đến Leo Dell’Orco (giám đốc thiết kế mảng thời trang nam) và Roberta Armani (cháu gái ông) như những người có thể tiếp nối sự nghiệp.

Ngay trước khi qua đời, trong buổi trò chuyện với Financial Times, ông cũng nhấn mạnh đến việc chuẩn bị cho một sự chuyển giao “tự nhiên”, nghĩa là dần trao lại trách nhiệm cho những cộng sự và người thân cận nhất, bao gồm Dell’Orco và gia đình.

Giorgio Armani đã khởi đầu và gây dựng đế chế ra sao?

Sinh năm 1934 trong một gia đình trung lưu ở Ý, Giorgio Armani từng học y khoa nhưng bỏ dở để nhập ngũ trong thập niên 1950. Sau khi giải ngũ, ông bắt đầu làm việc tại một cửa hàng bách hóa ở Milan, mở ra con đường đến với thời trang.

Armani từng thiết kế cho nhà mốt Cerruti 1881 trước khi thành lập thương hiệu riêng cùng đối tác Sergio Galeotti năm 1975. Ông nhanh chóng nổi tiếng nhờ hợp tác với Hollywood, đặc biệt sau khi thiết kế trang phục cho Richard Gere trong phim American Gigolo (1980).

Từ đó, Armani trở thành thương hiệu quen thuộc trên thảm đỏ và trong các bom tấn như The Untouchables (1987), Goodfellas (1990) hay The Dark Knight (2008). Ngoài haute couture, Armani còn mở rộng sang nước hoa, mỹ phẩm, mắt kính và dòng thời trang ứng dụng như Armani Jeans, xây dựng đế chế đa ngành trong lĩnh vực xa xỉ.