"Ông hoàng Gangnam Style" PSY giàu thế nào trước khi bị bắt?

Ngày 27/8, truyền thông Hàn Quốc rầm rộ đang tải thông tin Cảnh sát quận Seodaemun (Hàn Quốc) đã bắt giữ, mở cuộc điều tra đối với nam ca sĩ PSY (tên thật là Park Jae-sang), chủ nhân bản hit Gangnam Style với cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc.

Theo đó, PSY bị nghi ngờ đã sử dụng trái phép thuốc hướng thần Xanax và Stilnox tại 1 bệnh viện tổng hợp ở Seoul (Hàn Quốc), từ năm 2022 cho đến gần đây. Anh không trực tiếp đi khám mà để quản lý và bên thứ ba khác đi lấy thuốc thay.

"Ông hoàng Gangnam Style" bị bắt với cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc

Sau khi thông tin PSY bị bắt với cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc được công bố, công ty quản lý P Nation đã đưa ra thông cáo chính thức, thừa nhận một phần cáo buộc và gửi lời xin lỗi.

Trước khi bị bắt phục vụ điều tra cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc, "ông hoàng Gangnam Style" PSY đang sở hữu khối tài sản khủng lên tới cả chục triệu USD.

Theo đó, PSY đang sở hữu kênh Youtube với 20 triệu người đăng ký cùng hơn 12,47 tỷ lượt xem. Socialblade ước tính mỗi tháng kênh Youtube này mang về cho "ông hoàng Gangnam Style" số tiền từ 32.000-504.000 USD và mỗi năm kênh có thể mang về số tiền từ 233.000-3,7 triệu USD.

Theo Celebrity Net Worth, PSY kiếm được hàng chục triệu USD từ bản hit "Gangnam Style". Cụ thể, với hơn 7 tỷ lượt xem MV đã mang về cho nam ca sĩ hàng triệu USD từ doanh thu quảng cáo.

Trong khi đó, theo Forbes và Lifestyle Asia đưa tin, PSY đã kiếm được 2 triệu USD từ quảng cáo trên YouTube nhờ MV Gangnam Style.

Điều thú vị là PSY cho phép các nhà sáng tạo nội dung sử dụng Gangnam Style miễn phí thay vì chỉ tập trung lượt xem vào kênh YouTube của mình. Điều này cho phép nam ca sĩ kiếm được nhiều tiền hơn từ các video nhại, video nhảy và các video lời bài hát khác sử dụng Gangnam Style.

Tính cả các kênh doanh thu khác như doanh số bán trên iTunes, các buổi biểu diễn trực tiếp và hợp đồng quảng cáo, tài trợ, PSY được cho là đã kiếm được số tiền lên tới hơn 20 triệu USD từ Gangnam Style (chưa tính thuế, phí quản lý...).

MV Gangnam Style mang về cho PSY số tiền cả chục triệu USD

Ngoài thành công từ MV Gangnam Style, PSY còn có nhiều bản hit đình đám khác như Gentleman, New Face và That That... Nhờ sự nghiệp thành công liên tục, nam thần tượng K-Pop tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Theo Celebrity Net Worth, tính đến năm 2024, PSY đang sở hữu khối tài sản ròng lên đến 60 triệu USD và là một trong những ca sĩ giàu nhất K-Pop.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, PSY còn có các nguồn thu nhập khác bao gồm P Nation - hãng thu âm và công ty giải trí riêng của mình. P Nation đang quản lý các nghệ sĩ đình đám như Hwasa, Heize và Crush; thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo béo bở với các thương hiệu nổi tiếng như Samsung và Takeout Drawing tại Itaewon, Seoul; và quán cà phê kiêm phòng trưng bày nghệ thuật do anh sở hữu độc lập, có giá trị 50 triệu USD, theo Lifestyle Asia.

Đáng chú ý, chủ nhân siêu hit Gangnam style lớn lên tại quận Gangnam, thủ đô Seoul, nơi nổi tiếng dành riêng cho giới nhà giàu xứ kim chi. PSY sống trong một gia đình bề thế khi bố là Chủ tịch điều hành của Tổng công ty DI. Doanh nghiệp này dẫn đầu về sản xuất các linh kiện bán dẫn và cung cấp cho nhiều công ty công nghệ lớn trên toàn cầu. Ngoài ra, mẹ của giọng ca sinh năm 1977 sở hữu một chuỗi nhà hàng cao cấp tại Hàn Quốc.

Theo Huffington Post, PSY sở hữu một căn hộ chung cư trị giá 1,25 triệu USD tại Blair House, một tòa tháp sang trọng trên đại lộ Wilshire ở Los Angeles . PSY đã mua bất động sản cao cấp này sau thành công vang dội của Gangnam Style vào năm 2012.