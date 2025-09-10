Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 10-9: Vàng thế giới hạ nhiệt

Sự kiện: Giá vàng
Giá vàng hôm nay (10-9) quay đầu giảm mạnh khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra để thu lợi nhuận.

Tính đến 6 giờ sáng 10-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm còn 3.635 USD/ounce, mất 25 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.560 USD/ounce.

Hoạt động chốt lời diễn ra mạnh mẽ trong phiên giao dịch đêm qua sau khi giá vàng chạm mức cao vào đầu phiên. Các chuyên gia nhận định áp lực chốt lời xuất phát từ việc nhà đầu tư tận dụng cơ hội giá vàng lên tới mức cao nhất để thu về lợi nhuận.

Dù vậy, nhu cầu đối với vàng vẫn được củng cố bởi lạm phát toàn cầu, bất ổn kinh tế và chính sách tiền tệ nới lỏng từ các ngân hàng trung ương.

Trên các thị trường liên quan, chỉ số đồng USD tăng mạnh, tạo áp lực lên giá vàng, vốn thường có mối quan hệ nghịch biến với đồng bạc xanh.

Giá dầu thô cũng tăng, giao dịch quanh mức 63,25 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức khoảng 4,1%, tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào vàng.

Dù giá vàng hôm nay giảm nhưng các nhà phân tích cho rằng sự kỳ vọng về chính sách lãi suất thấp hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục là động lực tác động đến thị trường vàng

Tại Việt Nam, cuối ngày 9-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn trơn dừng ở mức 130,8 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng lập đỉnh của giá vàng thế giới, bạc cũng tăng giá liên tiếp trong những ngày qua thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Theo Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

Nguồn: [Link nguồn]

10/09/2025 06:52 AM (GMT+7)
