Chồng biến mất bí ẩn 2,5 năm, vợ làm điều đặc biệt chèo lái ngân hàng nghìn tỷ

Ngày 8/8 vừa qua, thị trường tài chính Hồng Kông (Trung Quốc) "rung chuyển" khi cổ phiếu của Ngân hàng đầu tư China Renaissance bật tăng 17% chỉ trong vài giờ.

Điều gây chấn động không phải một thương vụ bạc tỷ hay báo cáo lợi nhuận rực rỡ, mà là sự tái xuất của Bao Phàm - doanh nhân, “ông mai” quyền lực của ngành công nghệ Trung Quốc, người đã biến mất “bí ẩn” suốt 2 năm rưỡi qua.

Nhưng điều khiến dư luận của quốc gia tỷ dân đặc biệt chú ý chính là sự “phân vai thuộc bài” của cặp đôi quyền lực Bao Phàm - Hứa Yến Anh: khi ông Bao Phàm vắng bóng, bà Hứa Yến Anh ngay lập tức đảm nhận vai trò chèo lái, duy trì vận hành và quyết định chiến lược của China Renaissance.

‘Cặp kiến trúc sư’ của những thương vụ thế kỷ

Sinh năm 1970 tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), Bao Phàm lớn lên trong một gia đình gắn bó với ngành ngân hàng. Ông nội là một chuyên gia ngân hàng lão luyện, thường kể cho cháu nghe những câu chuyện về thị trường chứng khoán và các thương vụ tài chính.

Bao Phàm - Hứa Yến Anh là một cặp đôi quyền lực trong giới tài chính - ngân hàng Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Sau khi tốt nghiệp Đại học Phúc Đán danh tiếng, ông tiếp tục theo học thạc sĩ tại Trường Quản lý Na Uy, mở rộng tầm nhìn toàn cầu và dần làm quen với cách vận hành của các tập đoàn quốc tế.

Sự nghiệp chuyên nghiệp của Bao Phàm khởi đầu tại Morgan Stanley với năng lực “đọc vị” thị trường và khả năng kết nối các nhà đầu tư, sau đó chuyển sang Credit Suisse để tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế.

Năm 2000, ông gia nhập AsiaInfo với vai trò Giám đốc Chiến lược, trực tiếp phụ trách đầu tư, M&A (sáp nhập và mua lại các công ty) và hợp tác chiến lược, chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành Internet tại Trung Quốc.

Cùng thời gian đó, Hứa Yến Anh, bạn đời của ông, xuất thân từ một gia đình giáo viên bình dị ở vùng duyên hải Đông Nam Trung Quốc. Bà sớm nổi bật nhờ trí thông minh và khả năng tư duy độc lập, học ngành tài chính tại một trường đại học danh tiếng và sau đó gia nhập các ngân hàng nước ngoài, tham gia nhiều dự án lớn, tích lũy kinh nghiệm quản lý và dần tiến lên các vị trí lãnh đạo cao cấp.

Qua nhiều lần cộng tác công việc, cả hai nhận ra sự đồng điệu trong cách suy nghĩ, tầm nhìn và niềm đam mê đối với lĩnh vực tài chính - đầu tư. Sự kết nối này không chỉ dừng lại ở mối quan hệ công việc, họ trở thành cặp đôi trong cuộc sống.

Năm 2005, Bao Phàm và Hứa Yến Anh cùng nhau sáng lập China Renaissance, biến ngân hàng này thành cầu nối giữa dòng vốn quốc tế và các startup đang bùng nổ tại Trung Quốc.

Bao Phàm đảm trách chiến lược M&A, dẫn dắt các thương vụ đình đám, trong khi Hứa Yến Anh đứng sau hậu trường, vận hành đội ngũ, tuyển chọn nhân sự, duy trì văn hóa công ty và đảm bảo rằng mọi kế hoạch chiến lược được triển khai trơn tru.

Cặp đôi Bao Phàm - Hứa Yến Anh đứng sau nhiều thương vụ quan trọng trong ngành công nghệ Trung Quốc. Họ cùng tham gia sáp nhập hai "gã khổng lồ" dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến Meituan và Dianping, đồng thời giúp hãng gọi xe lớn nhất Trung Quốc - Didi - thâu tóm Uber China.

Cả hai cũng hỗ trợ công ty bán lẻ trực tuyến JD.com và công cụ tìm kiếm Baidu huy động vốn từ các nhà đầu tư quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển vượt bậc của các doanh nghiệp này.

Năm 2011, họ đưa DST, tập đoàn đầu tư Nga, vào JD.com, tạo nên một thương vụ trị giá 15 tỷ USD (khoảng 394,5 nghìn tỷ đồng) thời điểm đó. Ba năm sau, cặp đôi góp phần đưa tập đoàn công nghệ Tencent đầu tư vào JD.com với 2,15 tỷ USD (khoảng 56,4 nghìn tỷ đồng).

Năm 2015, China Renaissance tham gia hơn một chục thương vụ M&A lớn, bao gồm Didi và Kuaidi, 58.com và Ganji, cùng các thương vụ trong lĩnh vực Internet khác. Những thành tựu này biến Bao Phàm cùng vợ thành "người mai mối" quyền lực trong ngành công nghệ.

Trong thời kỳ hoàng kim, giá trị vốn hóa của China Renaissance từng chạm 2 tỷ USD (khoảng 52,5 nghìn tỷ đồng) và cặp đôi Bao Phàm - Hứa Yến Anh trở thành biểu tượng của sự nhạy bén, quyết đoán và sức mạnh cộng hưởng trong giới tài chính Trung Quốc.

Thuyền trưởng biến mất, đế chế chao đảo

Tháng 2/2023, Bao Phàm bất ngờ mất liên lạc. Gần 2 tuần sau, China Renaissance xác nhận ông "hợp tác với một cơ quan chính phủ trong một cuộc điều tra" nhưng không tiết lộ chi tiết.

Không có người sáng lập lèo lái, China Renaissance lao đao: cổ phiếu sụt giảm một nửa, báo cáo tài chính bị đình chỉ, nhiều nhân sự chủ chốt ra đi. Doanh thu năm 2023 chỉ còn 777 triệu NDT (khoảng 2.800 tỷ đồng), giảm 50% so với năm trước.

Sự tái xuất của Bao Phàm sau 2,5 năm biến mất khiến thị trường tài chính Hồng Kông "rung chuyển". Ảnh: Baidu

Đây là khoảng thời gian thử thách lớn nhất với cặp đôi này. Hứa Yến Anh phải đứng ra chèo lái công ty, duy trì tinh thần nhân viên và tìm hướng đi mới để tồn tại.

Tháng 2/2024, China Renaissance thông báo Bao Phàm chính thức từ chức chủ tịch và CEO "vì lý do sức khỏe và để dành thời gian cho gia đình". Mặc dù quyền lực chính thức đã thay đổi nhưng sự tái xuất của ông vào tháng 8/2025 vẫn khiến thị trường dậy sóng.

Giới tài chính Trung Quốc vẫn chăm chú dõi theo "cặp đôi quyền lực" Bao Phàm - Hứa Yến Anh, không chỉ vì tên tuổi hay các thương vụ lớn mà còn bởi cách họ vượt qua thử thách và giữ nhịp cho cả một ngân hàng lớn giữa sóng gió.

Hiện tại, China Renaissance đang tái cấu trúc dưới sự dẫn dắt của Hứa Yến Anh, tập trung vào Web3 - tức các ứng dụng Internet phi tập trung dựa trên blockchain, dịch vụ tài chính đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực đầu tư mới, nhằm đa dạng hóa hoạt động và bắt kịp xu hướng công nghệ tài chính toàn cầu.