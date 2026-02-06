Nhiều nhà đầu tư tiền số "mất Tết"

Sáng 6-2, theo dữ liệu từ sàn giao dịch OKX, giá Bitcoin giao dịch quanh mốc 65.000 USD, giảm hơn 9% so với 24 giờ trước. Trong phiên, đồng tiền số có vốn hóa lớn nhất thị trường có thời điểm rơi sát ngưỡng 60.000 USD, khiến thị trường tiền mã hóa rung lắc mạnh.

So với vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 10 năm ngoái, khi giá vượt 126.000 USD, Bitcoin hiện đã mất hơn 50% giá trị. Đà lao dốc nhanh và sâu khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên đặc biệt thận trọng.

Không chỉ Bitcoin, nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt giảm mạnh. Ethereum mất gần 10%, lùi về quanh 1.928 USD; BNB giảm về vùng 628 USD. XRP và Solana thậm chí giảm hơn 13%, phản ánh làn sóng bán tháo đang lan rộng trên toàn thị trường tiền số.

Cùng với diễn biến giá, không khí căng thẳng bao trùm các hội nhóm đầu tư tiền mã hóa. Nhiều nhà đầu tư cho biết tài khoản "bốc hơi" nhanh chóng, có trường hợp thua lỗ nặng, thậm chí rơi vào tình trạng cháy tài khoản.

Bitcoin đang giao dịch quanh vùng 65.000 USD Nguồn: OKX

Anh Trần Thanh, một nhà đầu tư tại TPHCM, cho biết đã mua Bitcoin ở mức giá 110.000 USD hồi tháng 9 năm ngoái với kỳ vọng nắm giữ dài hạn. Trong các nhịp điều chỉnh trước đây, khi Bitcoin giảm xuống dưới 80.000 USD rồi nhanh chóng bật tăng trở lại, anh vẫn giữ tâm lý lạc quan và tiếp tục mua thêm. Tuy nhiên, diễn biến lần này khiến anh không khỏi lo lắng.

"Tôi không nghĩ Bitcoin lại có thể giảm nhanh và mạnh như vậy. Tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ đồng, đến nay tài khoản đã mất hơn 40%, tương đương khoảng 2,8 tỉ đồng, coi như mất Tết" - anh Thanh chia sẻ.

Trong khi đó, tại một số hội nhóm đầu tư Bitcoin, vẫn có những ý kiến tỏ ra lạc quan, cho rằng vùng giá 50.000 USD có thể là đáy tiềm năng. Một số nhà đầu tư cho biết sẵn sàng chờ Bitcoin giảm sâu hơn để mua vào và nắm giữ dài hạn.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Duy Đông, nhà sáng lập cộng đồng Saigontradecoin, cho hay hiện có rất nhiều nhà đầu tư tiền số đang rơi vào trạng thái mất phương hướng trước đà lao dốc nhanh của thị trường. Theo ông, tốc độ giảm giá quá mạnh khiến không ít người không kịp trở tay, dẫn đến thua lỗ nặng.

Theo Cointelegraph, ông André Dragosch, Trưởng bộ phận nghiên cứu châu Âu của Bitwise, cho biết phần lớn giao dịch gần đây tập trung trong vùng giá 58.000-69.000 USD. Đây được xem là vùng giá thu hút nhà đầu tư dài hạn và từng đóng vai trò vùng đáy trong các chu kỳ trước.

Cùng quan điểm, một số nhà phân tích cho rằng Bitcoin đang rơi vào trạng thái bị bán tháo mạnh. Trong quá khứ, những giai đoạn tâm lý tiêu cực tương tự thường đi kèm các nhịp hồi phục đáng kể trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rủi ro biến động lớn vẫn còn hiện hữu, nhất là khi tâm lý thị trường đang xấu đi rất nhanh.