Lan công chúa dát vàng 24K giá vài triệu đồng một cành

Những ngày cận Tết, thị trường hoa - cây cảnh tại TP HCM bắt đầu sôi động. Bên cạnh các loại hoa truyền thống, người mua năm nay có xu hướng tìm sản phẩm mang ý nghĩa biểu trưng rõ rệt hơn, nhất là các yếu tố gắn với tài lộc, may mắn.

Nắm bắt xu hướng này, một số cửa hàng đưa yếu tố "vàng" - mặt hàng được nhắc đến nhiều trong năm qua - vào hoa Tết. Lan công chúa dát vàng 24K xuất hiện như dòng sản phẩm mới, tập trung vào phân khúc cao cấp, hướng đến khách chưng Tết và mua biếu.

Chị Hồng, ngụ phường Xuân Hòa, cho biết chọn mua lan dát vàng sau khi cân nhắc nhiều loại hoa Tết khác nhau. Theo chị, lan dáng gọn, phù hợp chưng phòng khách và chơi được lâu. "Giá cao hơn dòng lan thường, nhưng có thêm yếu tố vàng nên tôi chọn với mong muốn năm mới thuận lợi hơn", chị nói.

Tương tự, chị Minh Anh, ngụ phường Phú Mỹ, đánh giá lan dát vàng giúp không gian Tết có điểm nhấn. "Chơi hết Tết hoa vẫn còn, không phải dọn sớm", chị chia sẻ.

Với nhóm khách mua biếu, anh Hoàng Nam cho rằng, lan dát vàng phù hợp làm quà Tết cao cấp. "Việc có thêm yếu tố vàng khiến món quà thể hiện rõ giá trị hơn", anh nói.

Ông Võ Văn Còn, chủ cửa hàng hoa trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, cho biết sản phẩm này được phát triển từ quan sát hành vi tiêu dùng. "Năm nay, khách nói nhiều về vàng hơn, từ tích trữ đến làm quà. Chúng tôi nghĩ nếu kết hợp yếu tố này với hoa Tết sẽ phù hợp mối quan tâm chung", ông nói.

Theo ông Còn,lan công chúa được chọn làm nền vì thuộc nhóm cao cấp, dáng gọn và mỗi cành có 16-18 bông. Việc dát vàng 24K lên cánh hoa giúp chậu lan vừa mang tính trang trí, vừa gửi gắm ý nghĩa tài lộc đầu năm. Sản phẩm không hướng đến số đông nhưng lượng khách đặt sớm nhiều hơn so với các dòng lan thông thường.

Lan công chúa cao cấp chưa lên chậu. Ảnh: Võ Văn Còn

Ông cho biết, cửa hàng đã nhận khoảng 20-30 đơn đặt trước, bên cạnh các đơn lẻ phát sinh mỗi ngày. Cao điểm giao chậu lan từ ngày 22 tháng Chạp. Giá bán lan dát vàng phụ thuộc vào số lượng cành và chủng loại. Với các chậu nhỏ, giá từ 1-2 triệu đồng mỗi cành. Riêng lan công chúa - dòng cao cấp nhất, có giá 3-4 triệu đồng mỗi cành. Những chậu nhiều cành có thể lên vài chục triệu đồng, đơn hàng cao nhất tại cửa hàng này khoảng 30 triệu đồng.

Không chỉ bổ sung yếu tố vàng, các cửa hàng còn đầu tư vào khâu thiết kế để tạo sự khác biệt. Một số chậu lan được làm theo ý tưởng riêng, phổ biến là các hình tượng truyền thống như Mai - Lan - Cúc - Trúc, thể hiện trên lớp vải bọc chậu và phụ kiện trang trí. Theo người bán, khách mua lan dát vàng thường quan tâm đến tổng thể chậu hoa và thông điệp đi kèm, thay vì chỉ so sánh giá.

Nhân viên bán hàng tại một tiệm hoa ở Bàn Cờ cho biết lan công chúa dát vàng là dòng sản phẩm mới được đưa ra trong mùa Tết năm nay và được nhóm khách có thu nhập cao lựa chọn nhiều hơn dự kiến. "Từ đầu tháng 12, lượng khách hỏi mua tăng rõ. Nhiều người đặt theo mẫu riêng để biếu đối tác hoặc chưng trong nhà", người này nói.

Nguồn lan chủ yếu được nhập từ Đà Lạt. Theo các chủ cửa hàng, thời tiết năm nay không thuận lợi, mưa lũ khiến sản lượng giảm, giá hoa tăng so với cùng kỳ. Trong bối cảnh đó, các cửa hàng buộc phải bán sớm và giới hạn số lượng. "Lan dát vàng không thể làm đại trà vì mất nhiều thời gian chế tác, lại phụ thuộc vào nguồn hoa đạt chất lượng. Khách thường phải đặt trước ít nhất một tuần", ông Còn cho biết.

Lan công chúa là dòng cao cấp, mỗi cành có từ 16-18 bông, được chọn lọc kỹ trước khi đưa vào chế tác. Trước đây, dòng lan này chủ yếu nhập khẩu từ Đài Loan hoặc Nhật Bản với giá cao. Việc canh tác thành công tại Đà Lạt trong những năm gần đây giúp nguồn cung ổn định hơn, dù mức giá vẫn thuộc nhóm cao trên thị trường hoa Tết.

Chậu lan công chúa dát vàng 2 cành có giá 4,5 triệu đồng. Ảnh: Võ Văn Còn

Mỗi chậu lan dát vàng được làm hoàn toàn thủ công, thời gian hoàn thiện kéo dài gần hai ngày, lâu hơn nhiều so với lan thông thường. Vàng sử dụng là loại 24K, được dát trực tiếp lên cánh hoa bằng vật liệu chuyên dụng nhằm đảm bảo hoa giữ được độ bền trong suốt thời gian chưng Tết. Do số lượng có hạn, các cửa hàng chỉ nhận đơn theo kế hoạch và không bán đại trà.