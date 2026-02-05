Giá vàng hôm nay 5-2: Biến động rất mạnh

Giá vàng hôm nay giảm sốc

Lúc 5 giờ ngày 5-2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận dao động quanh mức 4.966 USD/ounce, giảm khoảng 126 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 5.092 USD/ounce.

Đến khoảng 6 giờ sáng nay, giá vàng thế giới lại vọt lên 5.004 USD/ounce, tương đương 157,9 triệu đồng/lượng.

Đà giảm này đánh dấu một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất của thị trường vàng trong giai đoạn gần đây.

Áp lực bán chốt lời đến từ nhà giao dịch tương lai ngắn hạn và các quỹ đầu cơ là yếu tố chủ đạo. Sau khi giá vàng lao dốc rồi phục hồi mạnh, nhiều nhà đầu tư đã quyết định thực hiện lợi nhuận, dẫn đến lực cung tăng đột biến.

Mặt khác, sự phục hồi nhẹ của chỉ số đô la Mỹ (DXY) cũng tạo thêm sức ép lên giá vàng, bởi "đồng bạc xanh" mạnh lên thường khiến kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Một thông tin đáng chú ý khác là hãng Bloomberg đưa tin các quỹ đầu tư vàng lớn tại Trung Quốc – thị trường tiêu thụ và đầu tư quan trọng nhất thế giới đã chứng kiến dòng vốn rút ra với quy mô kỷ lục, ước tính gần 1 tỉ USD trong thời gian gần đây.

Sự lung lay niềm tin của nhà đầu tư Trung Quốc, đặc biệt sau đợt biến động mạnh từ mức cao kỷ lục tuần trước, được xem là một trong những nguyên nhân làm gia tăng áp lực giảm giá vàng hôm nay.

Trong khi giá vàng biến động mạnh, giá bạc lại dao động hẹp quanh mốc 90 USD/ounce.