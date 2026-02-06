Giá tiền ảo Pi xuống mức thấp nhất từ khi mở mạng

Từ 0,18 USD một ngày trước đó, tiền ảo Pi hiện còn 0,13 USD, giảm gần 28%. Đây là cú sập thứ hai của Pi Network trong vòng một tháng. Ngày 19/1, giá tiền ảo này có lúc xuống 0,15 USD mỗi đồng.

Giá Pi Network hiển thị trên một sàn tiền số. Ảnh: Vĩnh Khang

Hoàng Vinh, một người am hiểu thị trường tiền số tại TP HCM, cho biết việc Pi giảm giá nằm trong bối cảnh chung của thị trường tiền số. Bitcoin đang nối dài chuỗi xu hướng giảm và đối mặt nhiều đợt thanh lý ồ ạt do nhà đầu tư không đủ khả năng duy trì ký quỹ, dẫn đến mất mốc 70.000 USD tối 5/2. Rạng sáng nay, giá tiếp tục trượt dài và có thời điểm còn 60.000 USD, mức thấp nhất trong gần một năm rưỡi qua.

Theo Hoàng Anh, quản trị viên nhóm Facebook về Pi Network với hơn 200.000 thành viên, giá Pi giảm còn liên quan đến việc dự án đã mở khóa hàng trăm triệu token ra thị trường trong thời gian ngắn. Hiện nguồn cung lưu hành Pi đạt 8,82 tỷ token, tăng mạnh so với mức hơn 8,3 tỷ ghi nhận tháng trước.

"Việc tiếp tục 'pha loãng' khiến Pi liên tục đi xuống", người này nhận định. "Thời gian tới, Pi nhiều khả năng chưa thể phục hồi, do nguồn cung bơm ra thị trường ngày một nhiều, trong khi dự án không có nhiều tiến triển".

Trước đó, theo Market Periodical, tình trạng Pi sụt giảm đã được dự báo, vì nguồn cung tăng do dự án liên tục mở khóa lượng token lớn hàng ngày.

Ngoài ra, dự án Pi Network được đánh giá không còn nhận sự quan tâm lớn như trước. Dữ liệu trên sàn OKX cho thấy, khối lượng giao dịch Pi hiện chỉ vài triệu USD mỗi ngày - con số nhỏ đối với một token có vốn hóa thị trường hơn 1,4 tỷ USD và thấp hơn nhiều so với mức hàng chục triệu USD mỗi ngày năm ngoái.

Pi Network cũng bị đánh giá là một trong những loại tiền số có tính tập trung cao. Không như Solana hay Ethereum, người nắm giữ Pi "không có tiếng nói" trong các hoạt động. Tổ chức Pi Foundation thành lập năm ngoái cũng nắm giữ hàng tỷ token trong hàng trăm ví, tạo rủi ro tập trung hóa. Ngoài ra, Pi Network gặp khó khăn trong việc tạo dựng uy tín trên thị trường, khi nhiều nhà tiên phong bắt đầu "đầu hàng" và bán tháo token của họ.

Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng", tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi.

Dù đã công bố "mở mạng" từ tháng 2/2025, dự án vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh (smart contract), chưa công khai nguồn mở. Thời gian qua, đội ngũ đứng sau chỉ đưa ra một số thay đổi, như đấu giá tên miền, tính năng mua sắm PiFest cùng vài ứng dụng nhỏ và bị đánh giá là thử thách sự kiên nhẫn của người chơi.