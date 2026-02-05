Các quỹ lớn xả mạnh, giá vàng tiếp tục giảm sâu

Phiên tăng mạnh của giá vàng hôm thứ Ba đã lần nữa kích hoạt các hoạt động bán chốt lời trên thị trường quốc tế, khiến kim loại quý này lần nữa mất mốc kháng cự quan trọng 5.000 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá vàng quốc tế đã đạt mức tăng kỷ lục 1 ngày trong vòng hơn 17 năm. Đà tăng tiếp diễn trong đầu phiên ngày thứ Tư ở thị trường châu Á, tuy nhiên đã nhanh chóng gặp áp lực chốt lời.

Giá vàng giao ngay cuối cùng chốt phiên ở mức 4.963,8 USD/ounce, tăng nhẹ hơn 19 USD tính chung phiên nhưng giảm gần 100 USD so với mức giá đỉnh trong phiên.

Bước sang phiên sáng nay tại thị trường châu Á, kim loại quý này tiếp tục điều chỉnh và tính đến 11h theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh 4.884 USD/ounce.

Trong nước, sau phiên tăng mạnh hôm qua, thị trường vàng cũng điều chỉnh theo giá quốc tế. Giá vàng SJC giảm 4,2 triệu đồng mỗi lượng tính đến trưa nay, niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 173 – 176 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng được điều chỉnh về quanh vùng giá này.

Các quỹ ETF vàng lớn của Trung Quốc đang bán mạnh vàng

Áp lực chốt lời không chỉ đến từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Một tin tức đáng lo ngại đối với những người đầu tư vào vàng vừa được Bloomberg đưa ra, đó là các quỹ ETF vàng lớn của Trung Quốc đã ghi nhận dòng vốn chảy ra lớn nhất từ ​​trước đến nay vào thứ Ba – tổng cộng gần 1 tỷ đô la – khi niềm tin của nhà đầu tư bị lung lay bởi sự giảm giá đột ngột của kim loại này từ mức cao kỷ lục.

Cụ thể, 4 quỹ ETF vàng lớn nhất của Trung Quốc đại lục đã chứng kiến ​​tổng dòng vốn ròng chảy ra khoảng 6,8 tỷ nhân dân tệ (980 triệu USD) vào thứ Ba, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Điều này cũng đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp đối với các quỹ ETF của quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Dù vẫn tin tưởng vào triển vọng của giá vàng, nhưng theo một số chuyên gia, còn quá sớm để các nhà đầu tư tìm kiếm điểm đáy.

Ngoài chỉ báo kỹ thuật không mấy thuận lợi, việc đồng đô la Mỹ tăng cũng đang gây bất lợi cho giá vàng. Nhiều chuyên gia cho rằng đồng bạc xanh dường như đã suy yếu quá mức thời gian qua, có thể sẽ dẫn đến sự tăng giá trong thời gian sắp tới.