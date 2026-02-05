Giá vàng hôm nay mới nhất (5/2) giảm sốc: Nhà vàng "xả hàng", người mua vẫn xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay 5/2 giảm đột ngột

Ghi nhận của PV Dân Việt, người dân tiếp tục xếp hàng dài mua vàng trên "phố vàng" Trần Nhân Tông khi giá vàng hôm nay quay đầu giảm mạnh. Trong khi đó, một số cửa hàng vàng cũng không "cháy hàng" như những ngày trước đó.

Nhu cầu mua vàng vẫn ở mức cao khi giá vàng hôm nay 5/2 giảm mạnh. Ảnh: Thái Nguyễn

Anh Quang Bách (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, hôm nay thấy giá vàng giảm nên đi mua do lo ngại giá sẽ sớm tăng trở lại.

"Tranh thủ giá vàng giảm và cửa hàng hôm nay bán số lượng nhiều hơn nên tôi chấp nhận xếp hàng chờ mua. Biết đâu ngày mai giá lại tăng trở lại", anh Bách chia sẻ.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết hôm nay cửa hàng bán ra tối đa 5 lượng vàng nhẫn/người và viết giấy hẹn khách ngày 8/3 (hơn 1 tháng sau) quay lại lấy vàng. Số lượng này nhiều hơn những ngày gần đây.

Người mua tiếp tục xếp hàng đông nghịt trong cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Thái Nguyễn

Một số khách hàng bất chấp xếp hàng chờ đợi do nhà vàng tăng số lượng bán ra. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 5/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 173 - 176 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 4,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 4,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 173 - 176 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 4,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 4,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 3,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm về mức 4.900 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 45 phút ngày 5/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.917 USD/ounce, giảm mạnh 145 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo Kitco News, vàng đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp nhất hôm thứ hai vừa qua. Tuy nhiên, một nhà phân tích thị trường cảnh báo các nhà đầu tư rằng vẫn còn tiềm năng giảm giá, vì mức cao kỷ lục tuần trước có thể báo hiệu đỉnh điểm của thị trường.

Trong bản báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Mike McGlone, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho biết mặc dù ông không loại trừ khả năng giá vàng tăng lên 6.000 USD/ounce , nhưng nhiều khả năng giá sẽ kiểm tra mức hỗ trợ ở 4.000 USD/ounce.

"Việc giá vàng tăng vọt trong tháng 1 cho thấy năm 2026 sẽ là một năm giảm giá như một phần của quá trình đạt đỉnh. Đà tăng trưởng có thể đẩy giá trị của các loại kim loại quý này lên cao nhưng sự điều chỉnh thông thường sẽ hướng về mức 4.000 USD/ounce", ông McGlone nhấn mạnh.

Bà Rania Gule, nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com dự đoán giá vàng sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trong ngắn hạn ngay cả khi các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn vững chắc.

“Theo quan điểm của tôi, thị trường vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra đáy, với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự xác nhận rằng đợt điều chỉnh giảm giá đã thực sự kết thúc,” bà nói. Triển vọng của tôi đối với vàng nghiêng về một phạm vi điều chỉnh trung lập đến hơi giảm giá hơn là một đợt tăng giá mạnh mẽ mới. Tôi tin rằng mức 4.800 USD/ounce sẽ vẫn là một vùng quan trọng, với người mua bảo vệ nó miễn là đồng USD thiếu động lực mạnh, nhưng bất kỳ sự phá vỡ rõ ràng nào dưới mức này đều có thể mở ra cánh cửa cho việc kiểm tra lại các mức thấp hơn", bà Gule nói.

Bà Gule cũng cho rằng thay vì tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, các nhà đầu tư vàng nên thận trọng hơn và tập trung vào quản lý rủi ro. Vàng vẫn giữ được vị thế là tài sản trú ẩn an toàn, nhưng kim loại này chưa có "chất xúc tác" để khởi động một đợt tăng giá lịch sử mới.