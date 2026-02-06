Choáng ngợp loạt siêu phẩm đá quý gần 10 tỷ đồng tại hội chợ Mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính thức mở cửa từ ngày 2/2 đến 13/2 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Ngay những ngày đầu, các gian hàng đá quý đã hút khách vì vẻ đẹp gây choáng ngợp và mức giá "khủng".

Trong đó, đáng chú ý là bức tranh đá quý được làm từ đá onyx có giá lên tới 9,5 tỷ đồng, gây ấn tượng mạnh với khách tham quan.

Theo chủ gian hàng đá quý Tô Chinh, tác phẩm này được chế tác trong vòng 2 năm, sử dụng chất liệu đá onyx nhập khẩu từ Israel.

Mỗi đường nét trên tác phẩm đều được chế tác công phu, tinh xảo, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi chiêm ngưỡng.

Bên cạnh bức tranh đá quý, bộ bàn trà chế tác nguyên khối từ đá onyx với giá 9 tỷ đồng cũng gây chú ý, trở thành điểm nhấn tại gian hàng.

Chia sẻ về quá trình chế tác, chủ gian hàng cho biết tác phẩm phải mất hơn 1 năm thực hiện, có những chi tiết người thợ phải dành nhiều ngày chỉ để ngắm nghía, đục khắc từng đường nét.

Mỗi chi tiết trên tác phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ, khắc họa sống động khung cảnh núi non, suối chảy, khiến người xem khó rời mắt.

Đáng chú ý, tác phẩm Bát Mã mang hình tượng linh vật ngựa của năm nay, được trưng bày như lời chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Được tạc từ đá onyx nguyên khối, tác phẩm Bát Mã khắc họa hình ảnh 8 con ngựa phi nước đại, gửi gắm khát vọng về một Việt Nam phát triển mạnh mẽ, với mức giá hơn 800 triệu đồng.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 quy tụ hàng trăm sản phẩm đá quý đa dạng, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.

Khách hàng thích thú khi chiêm ngưỡng và lựa chọn mua sắm các sản phẩm được chế tác từ đá quý.