Bitcoin bị bán tháo dữ dội còn 62.600 USDT, chỉ 24 giờ mất trên 13% giá trị

Giá Bitcoin đã về mốc 62.600 USDT - tức ngang với đáy đỉnh hồi tháng 3, 4/2024, tỷ lệ suy giảm 24 giờ lên đến trên 13% với áp lực bán tháo rất mạnh.

Dữ liệu onchain cho thấy, các ví lớn vẫn miệt mài xả hàng với giá trị lên đến hàng tỷ USD trong những ngày qua. Dòng tiền từ các ví lớn đã bán ra trên 314 triệu USD chỉ trong vài giờ sau khi dịch chuyển khối lượng lớn Bitcoin từ các sàn.

Không chỉ Bitcoin, hàng loạt tiền điện tử khác cũng lâm vào khủng hoảng khi tỷ lệ suy giảm chưa từng thấy trong 3 năm qua.

Trong 24 giờ qua, XRP -34%, ETH -4%, SOL giảm 14%, SUI -18%... Mức biến động mạnh của các đồng coin lớn tương đương các meme coin.

Giá Bitcoin lao dốc về 62.600 USDT rạng sáng 6/2.

Dữ liệu trên sàn giao dịch Binance lúc 5 giờ sáng 6/2 cho thấy, tỷ lệ giảm mạnh nhất thuộc về meme coin EDU và một đồng coin đến từ Trung Quốc với mức -26%. Trong khi đó, XRP - đồng coi lớn trên thị trường chỉ xếp ở vị trí thứ 4 với tỷ lệ -25,62%.

Cục diện giao dịch toàn thị trường tiền điện tử tính đến thời điểm 5 giờ sáng 6/2 ghi nhận xu hướng giảm rất mạnh. Cả thị trường chỉ ghi nhận 6 đồng coin đạt mức tăng trưởng dương so với phiên trước đó. Trong đó, mức tăng mạnh nhất thuộc về memecoin C98 +30%, THE +15%, PARTI +11%..

Đồng Bitcoin cũng như thị trường tiền điện tử suy thoái sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố không giải cứu thị trường tiền số.

Ông Scott Bessent nói, Washington không có ý định giải cứu Bitcoin, cũng như không chỉ đạo các ngân hàng tư nhân mua thêm tiền số nếu thị trường tiếp tục lao dốc.

Ông Bessent khẳng định rõ ràng rằng, ông không có thẩm quyền pháp lý để thực hiện những biện pháp giải cứu Bitcoin, cả với tư cách Bộ trưởng Tài chính lẫn vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính Mỹ (FSOC).

Theo ông, chính phủ Mỹ không thể và cũng không có kế hoạch can thiệp trực tiếp để nâng đỡ thị trường Bitcoin, bất kể biến động giá diễn ra theo chiều hướng nào.

Theo dữ liệu theo dõi on-chain từ Arkham Intelligence, một trong những nền tảng phân tích blockchain được đánh giá cao về độ tin cậy, chính phủ Mỹ hiện đang nắm giữ khoảng 328.372 BTC với giá trị khoảng trên 23 tỷ USD.

Trước đó, vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, lượng Bitcoin mà chính phủ Mỹ được ghi nhận nắm giữ chỉ vào khoảng 198.000 - 207.000 BTC. Con số này đã tăng vọt sau vụ tịch thu kỷ lục 127.271 BTC vào tháng 10.2025, với giá trị ước tính 14 - 15 tỉ USD. Số tài sản này liên quan đến trùm lửa đảo Chen Zhi, và Prince Group và một vụ tấn công sàn giao dịch LuBian, đánh dấu một trong những thương vụ thu giữ tiền số lớn nhất trong lịch sử thực thi pháp luật của Mỹ.

Ngoài việc Mỹ vạch ranh giới cứng với thị trường Bitcoin, tin đồn về việc Bitcoin xuất hiện trong hồ sơ Epstein cũng khiến giới đầu tư lo lắng.

Theo tin đồn, Bitcoin thực tế được kiểm soát bởi Epstein và một số quốc gia cụ thể từ khoảng 15 năm trước. Các lực lượng chi phối kiểm soát 2/3 các nhà phát triển cốt lõi của Bitcoin và có chính sách đãi ngộ cực tốt cho các nhà phát triển khác.

Ngoài ra, Epstein cũng là nhà đầu tư vào hệ sinh thái Blockstream. Trong khi đó Blockstream lại từng bị cáo buộc hợp tác với Tether bằng cách sử dụng giá Tether để thao túng giá Bitcoin.

Nếu tin đồn là sự thật thì tính phi tập trung của Bitcoin chính thức bị phá vỡ, có thể dẫn đến cú sập chưa từng có của đồng coin này.