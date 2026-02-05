Bitcoin lao dốc về 72.000 USDT, ví lớn xả hàng chấp nhận cắt lỗ

Nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử 126.000 USDT hồi cuối 2025, đến thời điểm 5/2/2026, thị gía Bitcoin giảm khoảng 54.000 USD - tương đương tỷ lệ suy thoái khoảng hơn 42%.

Bitcoin lao dốc về vùng 72.000 USDT.

Theo dữ liệu giao dịch, riêng ngày 4/2, có hơn 285 triệu USD bị thanh lý từ hành động bán tháo Bitcoin. Hành động này diễn ra chỉ trong vòng 60 phút khiến lượng cung trên sàn dân cao đột ngột.

Đến sáng 5/2, tiếp tục có hơn 230 triệu USD Bitcoin tiếp tục bị thanh lý, qua đó gây áp lực mạnh lên giá.

Bitcoin suy giảm khiến một số nhà đầu tư lớn phải bán cắt lỗ. Công cụ giám sát giao dịch chuỗi (lookonchain) ghi nhận, địa chỉ ví "bc1pyd" đã ngừng tích lũy và bán toàn bộ 5.076 Bitcoin trong khoảng 8 giờ liên tục, thu về số tiền 384 triệu USD. Đây là mức giá cắt lỗ của địa chỉ ví vừa nêu với số tiền thua lỗ là 118 triệu USD.

Ở góc nhìn kỹ thuật có thể thấy, giá Bitcoin đã xuyên thủng vùng hỗ trợ quan trọng 80.000 USDT. Do đó, vùng hỗ trợ ký thuật rất mạnh tiếp theo sẽ ở vùng giá từ 53.000 - 72.000 USDT.

Kịch bản xấu là Bitcoin thủng vùng hỗ trợ cứng 53.000 - 72.000 USDT thì vùng hỗ trợ cứng tiếp theo sẽ từ 40.000 - 47.000 USDT. Ngược lại, kịch bản đẹp nhất là Bitcoin tích lũy quanh vùng hỗ trợ hiện tại, sau đó bước vào giai đoạn tăng trưởng mới mạnh mẽ hơn.

Bitcoin suy giảm trong bối cảnh cả thị trường tiền điện tử đang đối mặt nhiều khó khăn. Các đồng tiền điện tử lớn như ETH, XRP, SOL đều suy giảm từ 3 - 6% trong 24 giờ qua. Đồng BNB suy giảm gần 8%, đồng Doge nhà Elon Musk cũng giảm 1,70% hay một số đồng tiền điện tử được Mỹ đưa vào kho dự trữ quốc gia như ADA cũng giảm 1,54%...

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, việc Bitcoin nói riêng và thị trường tiền điện tử nói chung suy thoái do chịu tác động trực tiếp từ việc Mỹ áp thuế lên hàng loạt nước khác, gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Không những thế, lo ngại về xung đột địa chính trị toàn cầu cũng khiến hành động rút tiền từ các kênh đầu tư mạo hiểm như tiền điện tử để tìm kiếm kênh đầu tư khác an toàn hơn như vàng hoặc tài sản hiện hữu.