Người phụ nữ sống 10 năm không tiêu một đồng nào nhờ bí quyết có "1-0-2"

Jo Nemeth (56 tuổi) hiện độc thân, không có nhà riêng hoặc bất kỳ tài sản nào. Cô cũng không nhận được trợ cấp xã hội hoặc sở hữu bất kỳ khoản tiết kiệm nào.

Câu chuyện về cuộc sống "0 đồng" của cô Jo Nemeth, 56 tuổi, người Úc đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Kể từ năm 2015, bà hoàn toàn không mua sắm bất kỳ vật dụng mới nào, không có tiền tiết kiệm và không nhận trợ cấp xã hội. Dù không sử dụng tiền mặt trong suốt 10 năm, bà Nemeth khẳng định mình có mọi thứ cần thiết và tin rằng, cách sống này giúp giảm thiểu lãng phí tài nguyên.

Theo tờ Mirror, bà Nemeth đã thực hiện giao dịch mua sắm cuối cùng vào đêm giao thừa năm 2015 và sau đó quyết định theo đuổi lối sống cực đoan này xuất phát từ sự bất mãn sâu sắc của bà đối với hệ thống kinh tế hiện đại. Sau khi mua một số thực phẩm cho bữa tiệc đón năm mới, bà đã không còn bước chân vào bất kỳ cửa hàng nào để mua sắm nữa.

Nhiều năm sống theo kiểu "lạ" này bà Nemeth chia sẻ rằng, mục đích của việc này không phải để tích lũy tiền bạc mà là để giảm tiêu thụ và hạn chế tối đa việc lãng phí tài nguyên. Kể từ thời điểm đó, bà Nemeth hoàn toàn dựa vào khả năng tự cung tự cấp và sự hỗ trợ từ bạn bè để duy trì cuộc sống.

Để duy trì sự sống, nguồn thực phẩm chính của bà đến từ những đồ ăn thừa mà người khác không dùng đến. Dù một số thực phẩm có thể đã quá hạn sử dụng, bà vẫn ăn chúng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá chúng vẫn an toàn.

Ảnh minh họa.

Suốt 10 năm qua cuộc sống của bà vô cùng giản dị, ngay cả kem đánh răng cũng là từ phần còn lại mà bạn bè bà cho. Đối với giấy vệ sinh, bà Jo Nemeth áp dụng phương pháp "thân thiện với môi trường" hơn, đó là sử dụng vải có thể giặt được cho việc đi tiểu và tận dụng giấy ăn thừa từ các nhà hàng cho các nhu cầu khác.

Câu chuyện về lối sống đặc biệt của bà Jo Nemeth đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, làm dấy lên những cuộc thảo luận về vấn đề tiêu dùng bền vững và tác động của hệ thống kinh tế hiện tại đến môi trường.

Sau nhiều năm sống không dùng tiền, người phụ nữ này đối mặt với một thách thức lớn, đó là sức khỏe. Bà từng chia sẻ, mặc dù về thể chất vẫn ổn nhưng vấn đề răng miệng đang trở thành mối lo ngại lớn.

Điều đáng chú ý, gần đây bà chuyển vào ở trong căn lều nhỏ tại sân sau nhà Sharon. Căn lều được Jo dựng bằng vật liệu tái chế. Diện tích căn lều chỉ đủ cho một chiếc giường, không có điện hay nước máy.

"Mỗi tối, tôi đọc sách dưới ánh nến. Tôi tìm lại sự kết nối với thiên nhiên, chim chóc và các vì sao", Jo chia sẻ.