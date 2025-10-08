Có nên gửi tiết kiệm lãi suất thả nổi?

Gửi tiết kiệm ngân hàng là một kênh đầu tư sinh lời thông qua việc lĩnh lãi suất. Hiện các ngân hàng thương mại còn cho phép khách hàng lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm với lãi suất thả nổi.

Đây là sản phẩm gửi tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất gửi sẽ được ngân hàng điều chỉnh định kỳ hàng tháng phù hợp với thực tế thị trường. Gói sản phẩm này phù hợp với những khách hàng quan tâm đến tình hình biến động của lãi suất.

Khách hàng có thể gửi tiền tiết kiệm trực tiếp tại quầy hoặc qua kênh giao dịch trực tuyến trên nền tảng ứng dụng ngân hàng số.

Kỳ hạn gửi tiết kiệm lãi suất thả nổi thường từ 6-36 tháng, trong đó, sau 1-3 tháng lãi suất sẽ được điều chỉnh một lần nhưng đảm bảo không thấp hơn so với lúc bắt đầu gửi. Đây cũng là một trong những ưu đãi của gửi tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất thả nổi.

Khách hàng có thể chọn nhận lãi suất tiết kiệm theo tháng, quý hoặc năm tùy theo nhu cầu của mình.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Theo thông tin từ các ngân hàng, việc mở tài khoản tiết kiệm lãi suất thả nổi, cũng như các loại hình tiết kiệm khác, đều miễn phí.

Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường và được hưởng chính sách ưu đãi lãi suất theo quy định từng thời kỳ.

Với sản phẩm tiết kiệm này, khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng xác nhận số dư để chứng minh tài chính cho mục đích cá nhân; sử dụng số dư để cầm cố vay vốn; được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi; được bảo hiểm theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi.

Tại Agribank, số tiền gửi tối thiểu khi lựa chọn tiết kiệm lãi suất thả nổi là 1 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng. Tuy nhiên, khách hàng chỉ được nhận lãi suất tiền gửi vào cuối kỳ.

Khách hàng có thể quản lý biến động số dư thông qua sao kê giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, thông tin tài khoản qua Mobile banking, Internet banking, ATM/CDM.

Ngoài ra, khách hàng có thể rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu, nhưng lãi suất sẽ bị tính theo mức gửi không kỳ hạn.