Bất ngờ cách tiêu tiền của tỷ phú trẻ nhất thế giới: Tiết kiệm từng bữa ăn nhưng sẵn sàng chi chục triệu USD vào việc này

Lucy Guo là doanh nhân gốc California, từng đồng sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo Scale AI. Sau khi rời Scale AI năm 2018, cô vẫn giữ gần 5% cổ phần, hiện trị giá khoảng 1,25 tỷ USD. Đây chính là nền tảng giúp cô bước vào danh sách tỷ phú của Forbes hồi tháng 4/2024.

Ngoài Scale AI, Guo còn sáng lập nền tảng Passes – nơi hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền và hiện cô vẫn trực tiếp điều hành. Guo thừa nhận dù cuộc sống thay đổi về mặt tài chính, bản thân cô vẫn giữ thói quen săn các “deal” rẻ mỗi ngày.

Lucy Guo tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô mang tên ‘Lucypalooza’ vào năm 2023, do Le Bon Argent tổ chức cùng Floyd Mayweather.

Một tỷ phú nhưng chi tiêu kiểu… sinh viên?

Guo nổi tiếng “tiết kiệm có chọn lọc”. Cô từng chia sẻ thường chỉ đặt đồ ăn “mua 1 tặng 1” trên Uber Eats, đi làm bằng ván trượt, thậm chí đặt vé máy bay giả rồi hủy để được vào phòng chờ sân bay ăn miễn phí.

Ngay cả khi đi du lịch, Guo cũng tìm cách chi tiêu rẻ nhất. Ở châu Âu, thay vì bỏ 20 euro cho một suất currywurst tại khách sạn, cô đặt qua Uber Eats với giá chỉ 4 euro. “Tôi tiết kiệm ở một số thứ, để có thể thoải mái hơn ở những khoản khác,” cô nói.

Tuy vậy, Guo cũng không ngần ngại chi cho trải nghiệm cao cấp như thuê máy bay riêng để tránh xếp hàng ở sân bay, hay sắm chiếc Ferrari màu hồng cổ điển – món đồ cô thừa nhận là “tài sản mất giá hiếm hoi” trong bộ sưu tập.

Guo đầu tư thế nào vào bất động sản và tài sản lớn?

Trái ngược thói quen tiết kiệm trong sinh hoạt, Guo mạnh tay trong đầu tư bất động sản. Cô vừa mua một biệt thự mới xây ở Hollywood Hills (Los Angeles) với giá gần 30 triệu USD. Ngôi nhà có phòng khách kính treo lơ lửng, bể bơi vô cực, khu vườn rộng 5.000 foot vuông.

Tuy nhiên, Guo khẳng định thương vụ này là “một món hời” vì căn nhà ban đầu được chào bán 44 triệu USD, nhưng cô chỉ trả 29,5 triệu. Ngoài ra, Guo còn sở hữu căn hộ tại Florida giá 6,7 triệu USD và một biệt thự phong cách nông trại ở Los Angeles mua với giá 4,2 triệu USD hồi 2024.

Theo Guo, bất động sản là tài sản có khả năng tăng giá trị. “Thị trường đang có nhiều ưu đãi, nếu tôi bán lại cũng không lo lỗ,” cô chia sẻ.

Ngôi biệt thự trị giá 30 triệu đô la của Guo ở Hollywood Hills.

Từ vụ kiện đến quan điểm về “người giàu”

Tháng 2/2024, Guo và công ty Passes vướng vào vụ kiện tập thể liên quan đến cáo buộc nghiêm trọng. Phía Passes đã bác bỏ hoàn toàn, gọi đây là “âm mưu tống tiền” sau khi từ chối khoản yêu cầu chi trả 15 triệu USD.

Về cuộc sống của giới siêu giàu, Guo cho rằng giữa triệu phú và tỷ phú có sự khác biệt lớn. “Một số triệu phú cố gắng tiêu xài để chứng tỏ giàu có, còn tỷ phú thường đơn giản hơn. Tôi theo chủ nghĩa tối giản, hầu hết quần áo chỉ 10 USD, không gắn thương hiệu, chỉ khi đi sự kiện mới đeo trang sức,” cô nói.

Dù sở hữu khối tài sản tỷ đô, Guo miêu tả cuộc sống hàng ngày của mình là “rất yên tĩnh”.