10 dấu hiệu cho thấy khả năng tài khoản ngân hàng đang bị hack

Khi giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến người dùng rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Các dấu hiệu cảnh báo tài khoản bị hack

Ngân hàng M. vừa đưa ra khuyến cáo đến các khách hàng về 10 dấu hiệu cảnh báo tài khoản ngân hàng bị hack và cách phòng tránh:

Nếu bạn thấy tài khoản phát sinh các giao dịch nhỏ lẻ mà không rõ nguyên nhân, đó có thể là dấu hiệu tin tặc đang “thử nghiệm” phản ứng của bạn. Họ thường thực hiện các khoản chuyển nhỏ để kiểm tra tính bảo mật trước khi tấn công lớn hơn.

Khi tài khoản đột ngột có giao dịch giá trị cao hoặc bị rút sạch số dư, bạn cần lập tức liên hệ ngân hàng. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy tài khoản đã bị xâm nhập hoặc đánh cắp thông tin đăng nhập.

Việc nhận email hay tin nhắn thông báo thay đổi thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc yêu cầu xác minh dù bạn không thực hiện là điều bất thường. Tin tặc có thể đã truy cập và chỉnh sửa thông tin của bạn trong hệ thống.

Nếu bạn nhập đúng mật khẩu nhưng vẫn không thể đăng nhập, rất có thể hacker đã đổi thông tin truy cập. Đây là tình huống nguy hiểm cần báo ngay cho ngân hàng để khóa tài khoản khẩn cấp.

Tài khoản bị khóa đột ngột hoặc biến động số dư không rõ nguyên nhân có thể cho thấy đang có hành vi truy cập trái phép. Ngân hàng thường khóa tạm để bảo vệ người dùng khi phát hiện rủi ro.

Hacker thường giả danh nhân viên ngân hàng để yêu cầu cung cấp OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân. Nếu bạn nhẹ dạ cung cấp, họ có thể chiếm quyền truy cập tài khoản trong vài phút.

Ảnh minh họa: MSB

Việc nhận được mã OTP dù không thực hiện thao tác nào cho thấy, rất có thể hacker đang cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn. Đây là dấu hiệu sớm của việc tấn công và cần được xử lý ngay lập tức.

Ứng dụng bị treo, đăng xuất liên tục hoặc tự động gửi thông báo lạ có thể là do phần mềm độc hại can thiệp. Bạn nên kiểm tra thiết bị và đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn.

Khi liên tục nhận tin nhắn giả mạo từ “ngân hàng”, có thể thông tin của bạn đã bị rò rỉ. Tin tặc lợi dụng chiêu này để dẫn dụ bạn nhấp vào link độc hoặc cung cấp mã xác thực.

Thông báo lỗi bất thường như “đăng nhập từ thiết bị khác” hay “hệ thống gián đoạn” có thể là dấu hiệu bị tấn công. Hãy đổi mật khẩu ngay và xác minh lại với ngân hàng để kiểm tra tình trạng tài khoản.

Biện pháp phòng tránh tài khoản ngân hàng bị hack

Người dùng cần chủ động áp dụng nhiều biện pháp kết hợp để giảm thiểu tối đa nguy cơ bị tin tặc tấn công. Dưới đây là những cách phòng tránh hiệu quả mà ai cũng nên thực hiện.

Người dùng nên đặt mật khẩu đủ dài, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt để tránh bị đoán hoặc dò tự động. Đồng thời, việc bật xác thực hai yếu tố (2FA) sẽ giúp bảo vệ tài khoản ngay cả khi mật khẩu bị lộ, vì hacker không thể đăng nhập nếu thiếu mã xác nhận.

Trước khi truy cập vào website hoặc ứng dụng ngân hàng, người dùng cần kiểm tra kỹ địa chỉ có bắt đầu bằng “https://” và đúng tên miền chính thức. Việc này giúp ngăn chặn nguy cơ đăng nhập vào trang web giả mạo (phishing) là nơi hacker đánh cắp thông tin đăng nhập.

Để tránh bị cài phần mềm độc hại, người dùng chỉ nên tải ứng dụng ngân hàng từ các kho ứng dụng uy tín. Cài đặt từ nguồn không rõ ràng có thể khiến hacker cài mã theo dõi, chiếm quyền điều khiển thiết bị và truy cập vào tài khoản.

Mã OTP là lớp xác thực thứ hai cực kỳ quan trọng trong mỗi giao dịch chuyển tiền. Người dùng tuyệt đối không chia sẻ mã này với bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, để tránh bị chiếm đoạt tài khoản.

Việc kiểm tra định kỳ giúp người dùng phát hiện sớm các giao dịch bất thường. Khi có dấu hiệu lạ, hãy lập tức báo cho ngân hàng để khóa tài khoản và ngăn chặn tổn thất kịp thời.

Tin tặc thường giả danh ngân hàng để gửi email hoặc tin nhắn yêu cầu xác minh thông tin. Người dùng cần tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân qua các kênh này để tránh bị đánh cắp dữ liệu.

Công nghệ sinh trắc học như vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt giúp tăng cường an toàn và hạn chế rủi ro bị giả mạo. Đây là phương thức bảo mật tiện lợi, khó sao chép và đang được nhiều ngân hàng hiện đại áp dụng.

Người dùng nên tránh đăng nhập tài khoản trên máy tính công cộng hoặc mạng Wi-Fi miễn phí. Thực hiện giao dịch trên thiết bị cá nhân, có cài đặt phần mềm diệt virus sẽ giúp đảm bảo an toàn cho mọi thao tác tài chính.