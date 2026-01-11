Giá vàng đồng loạt tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước ra quy định mới

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 157,3 - 159,8 triệu đồng/lượng; hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 158,3 - 159,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 155 - 158 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.510 USD/ounce, tăng 40 USD so với sáng qua.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua bán vàng miếng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/2/2026, thay thế quy định tại Thông tư 38/2012.

Theo thông tư mới, trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được xác định tại thời điểm cuối ngày làm việc, trên cơ sở khối lượng vàng miếng sản xuất, vàng nguyên liệu sử dụng để sản xuất (kể cả hao hụt), doanh số mua - bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay và hoạt động xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu. Tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước phân loại giới hạn trạng thái vàng theo phạm vi hoạt động. Cụ thể, tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng không được duy trì trạng thái vàng cuối ngày vượt quá 5% vốn tự có; tổ chức tín dụng chỉ được kinh doanh mua, bán vàng miếng áp dụng mức trần 2% vốn tự có. Vốn tự có để tính giới hạn là vốn của tháng liền kề trước kỳ báo cáo, theo quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn. Trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng có thể duy trì trạng thái vàng ngoài giới hạn khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện về vốn điều lệ theo Nghị định 24, gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, VPBank và ACB. Giả định các ngân hàng này đều được cấp phép sản xuất và xuất nhập khẩu vàng, thì 5% vốn tự có tương đương khoảng 2,56 tỷ USD, xấp xỉ 20 tấn vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc giới hạn trạng thái vàng ở mức 5% vốn tự có sẽ cho phép các ngân hàng cung ứng lượng vàng đáng kể ra thị trường khi hoạt động kinh doanh vàng được mở rộng, góp phần thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống ngân hàng.

Ở các thị trường liên quan, sáng nay bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu được bán với giá 30,98 triệu đồng/lượng, tương đương 82,6 triệu đồng/kg; bạc thỏi Ancarat ở mức 81,6 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.088 - 26.388 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch quanh 27.175 - 27.328 đồng/USD.