Giá vàng hôm nay 11/1: Vàng trong nước tiến sát ngưỡng 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa bất ổn địa chính trị và những kỳ vọng thay đổi liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá vàng thế giới tiếp đà tăng trong phiên cuối tuần khi nhà đầu tư đánh giá dữ liệu việc làm Mỹ thấp hơn kỳ vọng cùng những bất ổn rộng hơn về chính sách và địa chính trị.

Theo số liệu công bố, việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ trong tháng 12 chỉ tăng thêm 50.000, thấp hơn dự báo tăng 60.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4%, thấp hơn mức dự báo 4,5%.

“Dữ liệu việc làm cho thấy môi trường tạo việc làm đang yếu đi. Khả năng căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá dầu có thể cao hơn - yếu tố gây lạm phát cùng với bất ổn và chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed, tất cả là sự kết hợp thuận lợi cho kim loại quý”, ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định.

Các thị trường tiếp tục đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm ít nhất hai lần lãi suất trong năm nay, bối cảnh vốn được xem là thuận lợi cho giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Vàng trong nước tiến sát ngưỡng 160 triệu đồng/lượng.

Lúc 6h ngày 11/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 157,8 triệu đồng/lượng (mua) - 159,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng /lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng (mua) và 157,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 15,79 - 15,98 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,65 - 15,95 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.508 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích của CME Group, trong khi các lực đẩy theo chu kỳ đã đưa giá vàng lên những mức đỉnh cao nhất mọi thời đại trong năm 2025, triển vọng của kim loại quý trong năm nay sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi trong mối tương quan giữa các loại tài sản và các yếu tố nền tảng của thị trường vật chất.

Trong báo cáo Triển vọng về kim loại quý mới công bố, các nhà phân tích của CME Group nêu ra 5 chủ đề then chốt quyết định hiệu suất của kim loại quý trong năm 2026; trong đó nhận định, sau các đợt mua ròng đáng kể trong năm 2024 và 2025, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một yếu tố cấu trúc quan trọng của thị trường vàng toàn cầu trong thời gian tới.

Các chiến lược gia về hàng hóa tại RBC dự đoán giá vàng sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng từ 4.500 - 5.000 USD/ounce trong năm 2026, với giá có xu hướng nghiêng về mức cao hơn vào nửa cuối năm. Mặc dù khả năng lặp lại đợt tăng giá mạnh mẽ năm 2025 là không cao, các nhà phân tích cho biết rủi ro giảm giá bị hạn chế, với mức hỗ trợ mạnh mẽ xuất hiện ở mức cao hơn nhiều so với trước năm 2024.

Theo các chuyên gia của HSBC, rủi ro địa chính trị toàn cầu cùng mức nợ công ngày càng phình to có thể tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ cho vàng trong trung hạn. Ngân hàng này nâng mức trần dự báo giá vàng năm 2026 lên 5.050 USD/ounce và cho rằng kim loại quý có thể lập đỉnh trong nửa đầu năm.

Tuy nhiên, HSBC cũng cảnh báo biên độ biến động sẽ rất rộng, dao động từ 3.950 - 5.050 USD/ounce, phản ánh mức độ bất định lớn của môi trường kinh tế và tài chính toàn cầu.