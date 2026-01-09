6 thói quen Elon Musk khuyên nên từ bỏ ngay nếu muốn thành công

Từ việc thúc đẩy xe điện trở thành xu hướng toàn cầu đến tham vọng đưa con người đặt chân lên Sao Hỏa, Elon Musk đã xây dựng sự nghiệp bằng những ý tưởng từng bị coi là viển vông. Nhưng phía sau các tiêu đề gây bão và hình ảnh một tỷ phú "ngông" là quan điểm tỉnh táo của Musk: thành công không chỉ đến từ việc theo đuổi thêm mục tiêu mới, mà còn từ việc dám từ bỏ những thói quen đang âm thầm kéo lùi bản thân.

Trong các cuộc phỏng vấn, Musk từng liên tục nhắc tới một số hành vi mang tính phá hoại, làm tiêu hao năng lực và sự tập trung mà nhiều người không nhận ra. Theo Musk, loại bỏ được những thói quen này sẽ mở đường cho tư duy rõ ràng hơn, quyết định dứt khoát hơn.

Elon Musk hiện là tỷ phú giàu nhất thế giới, theo Forbes. Ảnh: Reuters

Để những lời chỉ trích, chê bai chi phối

Nhiều người dễ khựng lại chỉ vì một ánh nhìn hay lời đánh giá từ bên ngoài. Nhưng với Elon Musk, ông tiếp cận phản hồi theo cách hoàn toàn khác. Musk từng nói: "Một lời phê bình có suy xét còn quý hơn vàng". Điều ông coi trọng không phải được khen ngợi, mà là những góp ý giúp mình nhìn rõ vấn đề hơn.

Khi các quyết định bị dẫn dắt bởi nỗi sợ người khác nghĩ gì, ý tưởng của bạn sẽ dần bị thu nhỏ để vừa với vùng an toàn của họ. Trong khi đó, thành công đòi hỏi khả năng chịu đựng áp lực, chứ không phải làm hài lòng tất cả. Biết tách bạch giữa phản hồi mang tính xây dựng và những tiếng ồn vô nghĩa chính là ranh giới giữa dậm chân tại chỗ và sự tiến hóa.

Trì hoãn đến 'thời điểm hoàn hảo'

Nếu cứ đợi đến lúc mọi thứ thật hoàn hảo, bạn sẽ không bao giờ bắt đầu. Với Elon Musk, cách tiếp cận rất thẳng thắn: hãy hành động. Ông tin động lực quan trọng hơn nhiều so với kế hoạch hoàn hảo. Triết lý của Musk - "Nếu điều gì đó đủ quan trọng, bạn vẫn nên làm, ngay cả khi cơ hội thành công không cao" - nhắc nhở rằng sự rõ ràng thường xuất hiện sau khi bạn bắt đầu, chứ không phải trước đó.

Tâm lý học cũng đồng tình với quan điểm này: suy nghĩ quá nhiều là một trong những "kẻ sát thủ" lớn nhất của tiến bộ. Những quyết định nhanh nhưng có cân nhắc sẽ mở ra cơ hội, còn sự do dự lại âm thầm xóa bỏ chúng.

Mắc kẹt trong thất bại cũ

Ai cũng có lúc vấp ngã, khác biệt nằm ở việc ai đứng dậy được. Hành trình của Elon Musk từng đầy những cú trượt dài - từ tên lửa nổ tung giữa không trung cho tới thời điểm Tesla đứng bên bờ sụp đổ. Nhưng ông không bao giờ để thất bại trở thành "nhãn dán" gắn chặt với bản thân.

Với Musk, mỗi sai lầm chỉ là bậc thang để bước tiếp, không phải tấm bia đánh dấu chấm hết. Việc nhìn lại để rút kinh nghiệm là cần thiết, còn tự dằn vặt bản thân thì không. Muốn tiến về phía trước, bạn phải đủ can đảm vượt lên những thất bại của ngày hôm qua.

Ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc

Làm nhiều việc một lúc trông có vẻ bận rộn và hiệu quả, nhưng thực tế lại phản tác dụng. Dù cùng lúc điều hành nhiều công ty, Elon Musk vẫn thường chia lịch làm việc thành những khoảng tập trung cao độ. Khi dồn toàn bộ sự chú ý cho từng vấn đề, ông tăng được cả tốc độ lẫn khả năng sáng tạo.

Khoa học cũng chỉ ra điều tương tự: bộ não hoạt động kém hơn khi bị kéo theo quá nhiều hướng. Sự đơn giản không phải điểm yếu, đó là một lợi thế cạnh tranh.

Tránh né sự khó chịu và những thử thách gai góc

Vùng an toàn mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng ở đó hầu như không có sự phát triển. Gần như mọi bước đột phá mà Elon Musk theo đuổi - từ tên lửa có thể tái sử dụng đến xe điện - đều được sinh ra trong những không gian đầy rủi ro và bất định.

Chủ động bước vào sự khó khăn chính là cách rèn luyện bản lĩnh. Nó buộc bạn thích nghi, mở rộng giới hạn và tái tạo chính mình. Sự trưởng thành hiếm khi đến dưới dạng món quà dễ dàng; nó thường xuất hiện, khoác lên mình hình hài của thử thách.

Mất hàng giờ lướt mạng vô thức

Tỷ phú Elon Musk nhiều lần cảnh báo về sự xao nhãng từ công nghệ. Theo ông, việc lướt mạng không chủ đích khiến các mối ưu tiên trở nên mờ nhạt, bào mòn khả năng sáng tạo và âm thầm rút cạn năng lượng tinh thần.

Sử dụng công nghệ có mục đích giúp bạn sắc bén hơn, trong khi tiêu thụ nội dung một cách thụ động lại khiến tư duy trở nên cùn mòn. Ranh giới giữa hai điều này có thể quyết định chất lượng của cả một ngày - thậm chí là cả cuộc đời.