Giá vàng tăng nóng từng giờ, có 200 triệu đồng gửi tiết kiệm nên tất toán mua vàng không?

Tính đến 16h ngày 8/10/2025, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, vàng nhẫn cũng được các thương hiệu tăng lên mức 139-141 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 58,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn đã tăng từ 56-57 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Giá vàng liên tục tăng nóng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng tăng như vũ bão từ đầu năm đến nay đã khiến thị trường vàng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tại các cửa hàng kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội, người mua xếp hàng mua vàng đông nghịt. Một số người đã mang về số lãi “không tưởng” nhờ mua vàng từ trước đó.

Tuy nhiên, trên các diễn đàn kinh doanh vàng, hàng ngày có không ít người đặt ra câu hỏi: “Có nên mua vàng vào thời điểm này hay không?” và nhận được rất nhiều lời chia sẻ, quan tâm của cộng đồng.

“Thấy mọi người rầm rộ mua vàng quá. Có ai gửi ngân hàng 6 năm để lấy lãi mà chưa mua được chỉ vàng nào giống em không? Em chỉ có khoảng 200 triệu đồng, có nên rút hết ra mua vàng bây giờ không”, chị H. (nhân vật giấu tên) đặt câu hỏi.

Người dân xếp hàng mua vàng ngày 8/10/2025 tại Hà Nội.

Ngay lập tức, bài viết của chị H. đã nhận được sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của hàng nghìn người. Trong đó, đa số mọi người cho rằng nên mua vàng vì tiền mặt càng ngày càng mất giá.

“Mình nghĩ nên rút tiền ra mua vàng vì 200 triệu gửi ngân hàng, tiền lãi không chạy kịp với lạm phát nên nếu không cần dùng gấp thì mang ra mua vàng hết. Không thì mua 1 lượng, phần còn lại để phòng khi rủi ro”, tài khoản tên Phương Anh bình luận.

Nhiều người cho rằng vàng là tích sản, nên mua để tránh lạm phát.

Thậm chí, có người còn cho rằng, từ 6 năm trước tức là năm 2019, giá vàng 42 triệu đồng/lượng, 200 triệu đồng mua được 5 lượng vàng. Bây giờ 5 lượng vàng có giá khoảng 700 triệu đồng. Vì vậy, để tiền mặt trong tài khoản là “hạ sách”. “Mua ngay đi kẻo vàng lên 150-200 triệu đồng một lượng mất”, tài khoản này nhấn mạnh.

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, không nên để tất cả trứng vào một giỏ. Vẫn phải để 1 khoản tiết kiệm, 1 khoản để đầu tư làm ăn và 1 khoản mua vàng tích sản.

“Bạn có chắc chắn vàng trong tương lai vẫn tăng giá không? Tiền gửi ngân hàng lâu dài tận dụng tối đa lãi kép của nó cũng tốt mà”, tài khoản Việt Lê nêu ý kiến.

Nhiều người ôm lãi hàng tỷ đồng nhờ xuống tiền mua vàng từ cách đây hơn 1 năm.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, nhà đầu tư Phạm Sơn (Đà Nẵng) cho rằng, nếu muốn an toàn và ổn định thì gửi tiền ngân hàng vẫn hợp lý hơn vì lãi suất đảm bảo và thanh khoản cũng tốt. Nhưng ngược lại nếu xác định tích lũy lâu dài, để tránh mất giá tiền của mình trước biến động của lạm phát thì có thể phân bổ một phần vốn sang mua tích trữ vàng 9999.

“Vàng trong nước hiện neo cao hơn thế giới khá nhiều. Sắp tới khi Nghị định 232 đi vào thực tế (sau 10/10), khả năng cung vàng được cải thiện, giá trong nước có thể hạ nhiệt. Vì vậy, mua toàn bộ ngay bây giờ chưa phải là tối ưu. Nên chờ có nhịp điều chỉnh rõ ràng thì có thể xuống tiền mua”, anh Sơn nói.

Chính vì vậy, anh Sơn cho rằng, người này có thể chia vốn làm 2 phần. Giữ lại một nửa trong ngân hàng để hưởng lãi, phần còn lại chuyển dần vào vàng nếu xác định tích sản dài hạn. Như vậy, vừa an toàn, vừa có cơ hội nắm giữ vàng khi xu hướng dài hạn đang ủng hộ cho đà tăng trước những bất ổn kinh tế toàn cầu và tình hình bất ổn chính trị thế giới.