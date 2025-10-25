7 thói quen tưởng tiết kiệm nhưng lại tốn tiền

Dưới đây là 7 thói quen tiết kiệm sai lầm.

Chạy xe ôtô cũ

Nhiều người không muốn mua xe mới vì cho rằng đó là khoản chi quá lớn, nên cứ dùng xe cũ. Thực tế, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hiểm của xe cũ mỗi năm thường cao hơn xe mới. Mua xe mới tốn kém ban đầu, nhưng về lâu dài lại kinh tế hơn.

Công ty định giá xe và cung cấp dữ liệu thị trường ôtô uy tín hàng đầu tại Mỹ Kelley Blue Book dẫn số liệu chi phí bảo trì trung bình của xe mới khoảng 1.186 USD mỗi năm, trong khi xe cũ là khoảng 2.000 USD.

Nguyên tắc "sửa hay thay" trong quản lý xe thường được áp dụng cả trong hướng dẫn kỹ thuật: nếu chi phí sửa chữa vượt quá 50% giá trị xe hoặc không còn hợp lý so với tuổi thọ, thì nên thay mới.

Ảnh minh họa: Inc

Mua hàng giảm giá

Nhiều người dễ mềm lòng trước hàng giảm giá, tưởng mình tiết kiệm được, nhưng thực tế giá sau khuyến mãi thường vẫn gần bằng giá gốc. Người mua tưởng lợi, trong khi lợi nhuận của cửa hàng hầu như không đổi.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng "giảm giá ảo" là chiêu marketing phổ biến trong thương mại điện tử, khiến người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn khi mất cảnh giác.

Mua quần áo rẻ tiền

Quần áo thường gắn liền với câu "tiền nào của nấy". Những thương hiệu cao cấp, giá cao hơn, thường có chất liệu và đường may tốt hơn. Trong khi, quần áo rẻ dễ phai màu, biến dạng, nhanh hỏng, khiến bạn phải mua lại liên tục. Tổng chi phí chưa chắc đã ít hơn so với việc mua món đắt nhưng dùng lâu.

Các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng bền vững (sustainable fashion) cũng khuyến khích "mua ít hơn, mua tốt hơn" nhằm giảm chi phí tổng thể và tác động môi trường.

Gửi tiền tiết kiệm thông thường

Lãi suất của tài khoản tiết kiệm thông thường thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát. Nghĩa là, để tiền trong tài khoản như vậy, tiền của bạn đang mất giá dần. Thay vào đó, nên đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, hoặc gửi vào tài khoản lãi suất cao, để tiền sinh lời tốt hơn.

Mua thêm hàng để đủ điều kiện "miễn phí vận chuyển"

Nhiều người từng gặp tình huống: nếu mua đủ một mức tiền sẽ được miễn phí vận chuyển, nên cố "mua thêm vài món nhỏ" để đủ mức đó. Nhưng thường số tiền mua thêm còn nhiều hơn phí vận chuyển. Thay vì vậy, tốt hơn là trả phí vận chuyển, hoặc chờ mua cùng các món cần thiết khác, sẽ kinh tế hơn.

Tránh khám sức khỏe hoặc nha sĩ để tiết kiệm

Khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc răng miệng là rất cần thiết. Đừng vì muốn tiết kiệm mà bỏ qua kiểm tra phòng ngừa.

Phát hiện sớm giúp giải quyết vấn đề khi còn nhỏ, chi phí cũng ít. Nếu không khám định kỳ, khi bệnh nặng mới phát hiện vừa tốn kém, vừa khó chữa, thậm chí mất cả sức khỏe lẫn tiền bạc.

Mua dịch vụ bảo hành mở rộng

Trong các phân tích tiêu dùng, chuyên gia thường khuyến nghị chỉ nên mua bảo hành mở rộng khi sản phẩm có nguy cơ hỏng hóc cao, chi phí sửa đắt hoặc giá trị lớn; còn lại, khoản phí này thường không đáng so với xác suất rủi ro thực tế.

Ngoài ra, bảo hành mở rộng là mặt hàng lợi nhuận cao nên các nhà bán lẻ thường tích cực chào mời để gia tăng doanh thu.