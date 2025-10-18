Sáng 18-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm rất mạnh

Sáng 18-10, giá vàng miếng SJC đồng loạt được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 149,5 triệu đồng/lượng, bán ra 151 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch lùi sâu về mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng niêm yết ở mức quanh 169 – 173 triệu đồng (mua vào – bán ra), mất khoảng 4 triệu đồng so với hôm qua.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Giá vàng cũng rời khỏi mốc đỉnh lịch sử, theo đà đi xuống của giá thế giới.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng lao dốc. Ảnh tư liệu NLĐ

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng gây bất ngờ khi rơi thẳng đứng trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay và tuần giao dịch ở mức 4.252 USD/ounce, mất tổng cộng tới giảm 128 USD/ounce (tương đương mức giảm 4 triệu đồng).

Giá vàng trong nước lao dốc nhưng vẫn thua đà giảm của giá thế giới. Theo giới phân tích, áp lực chốt lời mạnh mẽ đã khiến giá vàng thế giới bị bán tháo, có thời điểm giá kim loại quý lùi sâu nhất của kim loại quý thủng cả mốc 4.200 USD/ounce, chỉ còn 4.195 USD/ounce - tương đương mức giảm khoảng 180 USD/ounce từ mốc đỉnh lịch sử.

Dù vậy, trong trung dài hạn, giá vàng vẫn được dự báo có thể đi lên trước những nỗi lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung; lộ trình giảm lãi suất của ngân hàng trung ương các nước và đồng USD kém hấp dẫn.

Hiện chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế được giao dịch quanh 98,5 điểm - ổn định trong suốt nhiều tháng qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1351 triệu đồng/lượng.

Mốc thấp nhất của giá vàng thế giới thủng 4.200 USD/ounce, tức là mất khoảng 180 USD/ounce so với mức đỉnh lịch sử