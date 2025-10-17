Giá vàng ngày 17/10: Chợ đen “vọt lên” 180 triệu đồng/lượng, “nghề mới nổi” trước tiệm vàng kiếm tiền dễ dàng

Tiệm vàng hết hàng, chợ đen bao nhiêu cũng có

Mới chỉ 6 giờ sáng, trước một cửa hàng kinh doanh vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã có hàng trăm người đứng xếp hàng chờ lấy số thứ tự để mua vàng bạc. Hàng loạt cửa hàng lúc này chưa hề mở cửa hay thông báo có bán hay không, giá hôm nay là bao nhiêu.

Rất nhiều người đến xếp hàng chờ lấy số trước cửa hàng vàng từ sớm.

Đi thêm một đoạn phố, phía trên là một cửa hàng của thương hiệu lớn nhất nhì phố vàng. Trước cửa hàng treo biển hết vàng nhưng cũng có hàng trăm người đứng chen nhau, chật kín vỉa hè, xuống cả lòng đường.

“Không biết hôm nay họ bán lúc mấy giờ. Thôi cứ đứng chờ xem sao. Tôi hôm qua đi từ 6 giờ sáng đến đây xếp hàng đến 12 giờ trưa họ không bán. Đi về đến nhà thì nghe nói 1 giờ chiều họ lại bán cho mỗi người 1 chỉ nhưng phải trả tiền trước, 20 ngày sau mới trả vàng đấy”, chị Bích Trâm (Hà Nội) nói.

Mặc dù chưa biết giá hôm nay cửa hàng có bán không nhưng rất nhiều người đứng chờ bên ngoài từ 6 giờ sáng.

Giá vàng liên tục tăng cao nhưng suốt nhiều ngày, hàng loạt cửa hàng thông báo dừng bán do hết vàng khiến nhiều gặp khó khăn trong việc mua vàng.

Cùng lúc đó, giá vàng ở thị trường tự do liên tục tăng cao, chênh lệch với giá tại các thương hiệu hàng chục triệu đồng. Trên các hội nhóm mua bán vàng online, giá vàng SJC và vàng nhẫn một số thương hiệu được đẩy lên tới 170-180 triệu đồng/lượng, mua bao nhiêu cũng có.

Hàng loạt bài viết rao bán vàng trên chợ online với giá chênh lệch từ 15-30 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết. (Ảnh chụp màn hình).

“Bán 10 lượng nhẫn BTMC bán giá 175 triệu đồng/lượng, không mặc cả. Bác nào cần để lại số em liên hệ”, một tài khoản đăng bán.

“Mình bán 2 lượng SJC giá 180 triệu đồng/lượng, đầy đủ giấy tờ. Ai mua liên hệ…”, một người trên diễn đàn mua bán, trao đổi vàng.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, hàng lloạt bài viết rao bán vàng của các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải… được đăng tải lên từng phút với giá từ 170-180 triệu đồng/lượng, chênh lệch với giá niêm yết của các thương hiệu từ 15-30 triệu đồng/lượng.

Nhiều người chờ từ sáng sớm trước cửa hàng chờ mua.

“Hôm qua tôi thấy họ bán trên nhóm với giá 162 triệu đồng/lượng, thấy cao hơn giá mua vào của cửa hàng 12 triệu đồng/lượng nên có bao nhiêu bán hết sạch. Sáng nay thấy giá họ bán lên tận 175-180 triệu đồng/lượng mà tiếc quá. Giá vàng lên quá kinh khủng”, chị Thu (Hà Nội) cho biết.

“Nghề mới nổi” trước tiệm vàng, kiếm tiền triệu dễ dàng

Điều đáng nói là, không chỉ tại chợ đen mà xung quanh các cửa hàng vàng cũng có một số người đứng chào mời khách bán sang tay với giá chênh lệch cả chục triệu đồng/lượng. Vì vậy, nhiều người mang vàng đi bán lựa chọn giao dịch ngay bên ngoài cửa hàng vàng để được giá cao.

Cửa hàng vàng đông như hội.

Cần tiền nên mang 1 lượng vàng nhẫn đi bán, mới chỉ dừng xe ở trước cửa hàng, chị Thảo (Hà Nội) đã bị một đám người vây quanh hỏi đi mua hay đi bán.

“Tôi bảo đi bán thì họ liền mời chào bán cho họ. Người thì bảo mua bằng giá bán ra của cửa hàng, người thì bảo sẽ trả hơn cửa hàng 10 triệu một cây. Thấy họ nhao nhao lên nên tôi cũng sợ, quyết định không bán nữa, mang về rồi tính sau”. Chị Thảo nói.

Theo quan sát, bất kì ai dừng xe ở trước cửa hàng vàng sẽ có người đến hỏi mua hay bán. Nếu khách đến bán vàng, nhóm người này sẽ mời họ bán cho với giá chênh lệch cao.

Ai cũng mong chờ để mua từng chỉ vàng.

“Hôm qua có người mang vàng đến bán. Cửa hàng họ mua 15 triệu đồng một chỉ nhưng họ bán cho tôi 15,1 triệu đồng, cao hơn cửa hàng 100 nghìn đồng. Tôi mua xong có người trả tôi 16,2 triệu đồng nên tôi bán luôn, lãi ngay 1,2 triệu đồng chỉ trong vòng vài phút. Hôm nay tôi lại đi xếp hàng mua vàng tiếp, giá có lên thì vẫn lãi”, chị Hồng – khách mua hàng cho hay.

Không chỉ người đến mua vàng đứng xếp hàng, một số "cò vàng" cũng len lỏi vào dòng người để chờ mua lại.

“Tôi đến đây lúc 6h30 mà vẫn xếp sau 159 người. Ai đến thì ghi tên vào một tờ giấy trắng, nhân viên cửa hàng cầm tờ giấy đó, đọc đến tên ai thì lại lấy số. Đến 7 giờ sáng là hết số. Hôm qua có người đến muộn, không lấy được số, hỏi ai bán lại số với giá 500 nghìn đồng/số không nhưng không ai bán đấy”, chị Thuỳ Linh (Hà Nội) cho biết.

Mặc dù cửa hàng thông báo hết hàng nhưng rất đông người vẫn đứng chờ bên ngoài.

Không chỉ xuất hiện “cò vàng” mua vàng với giá cao bên ngoài cửa hàng hay mua lại số thứ tự của những người đến trước, nhiều bãi gửi xe tự phát với giá 10 nghìn đồng/xe cũng mọc lên như nấm xung quang các con phố gần đó.

Mỗi bãi gửi xe có hàng trăm xe máy dựng kín vỉa hè, xuống cả lòng đường. Các cửa hàng cháo, bánh mì, cà phê, trà đá bỗng thành bãi gửi xe tự phát. Chỉ tính đầu xe ra vào, mỗi bãi gửi xe này cũng kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày.

Cửa hàng thông báo hết vàng nhẫn và vàng miếng, chỉ còn trang sức.

Cập nhật giá vàng

Tại thời điểm lúc 11 giờ ngày 17/10/2025, giá vàng miễng SJC được các đơn vị niêm yết ở mức 151,5-153 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 1-5 chỉ niêm yết ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Doji đầu giờ sáng nay.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 155-158 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 150,6-152,10 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 41, triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng từ 3,9-4,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới dao dịch ở mức 4.370,1 USD/ounce, tăng 40,5 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tươngd đương 138,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn giá vàng thế giới 15,3 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trong nước hiện đang cao hơn giá vàng thế giới từ 13,3-19,3 triệu đồng/lượng (tuỳ thương hiệu.

Có thể thấy, giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới tăng cao do chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài mà chưa có dấu hiệu kết thúc, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, bất ổn chính trị tại Pháp, cùng với những biến động mạnh trên thị trường tiền tệ đã khiến vàng trở thành "tài sản vua" trong mắt nhà đầu tư.