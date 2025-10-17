Sáng 17-10, giá vàng miếng SJC cao khó tin - thị trường tự do rao tới 175 triệu đồng

Vừa mở cửa ngày 17-10, các công ty vàng lớn đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 150,2 triệu đồng/lượng mua vào và 152,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 4 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Cùng nhịp đi lên, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch lên tới 149,2 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng hơn 4,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn có sự cách biệt giữa các công ty: Công ty SJC bán ra 151,4 triệu đồng; công ty PNJ bán 152,2 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng miếng SJC. Trong khi vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được bán ra tới 154 triệu đồng/lượng, cao hơn cả giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng sáng nay đẩy giá vàng miếng SJC lên 171 triệu đồng mua vào và 175 triệu đồng bán ra – là mức khó tin của giá vàng trong nước.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp

Giá vàng trong nước tăng mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới. Lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, vàng quốc tế vượt 4.300 USD/ounce, giảm so với so với đầu phiên sáng nhưng vẫn ở vùng đỉnh lịch sử, sau khi liên tục tăng vọt, vượt lần lượt các mốc đỉnh 4.000 - 4.100 và 4.200 USD/ounce chỉ trong vài ngày qua.

Bất chấp các dự báo giá vàng tăng nóng, kim loại quý vẫn chưa ngừng đà đi lên sau khi được hưởng lợi bởi dòng tiền trú ẩn an toàn. Giá vàng tăng trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 136,7 triệu đồng/lượng.