Khối tài sản ròng 1 tỷ USD của Cristiano Ronaldo hình thành từ đâu?

C.Ronaldo gia nhập danh sách VĐV thể thao sở hữu tài sản tỷ USD

Cristiano Ronaldo được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, C.Ronaldo đã phá vỡ nhiều kỷ lục, định nghĩa lại sự trường tồn của bóng đá và xây dựng một trong những thương hiệu cá nhân thành công nhất về mặt thương mại trong thể thao.

Trong sự nghiệp của mình, C.Ronaldo đã giành được năm giải thưởng Quả bóng Vàng, năm danh hiệu UEFA Champions League và hơn 30 danh hiệu lớn trong suốt thời gian thi đấu cho Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus và câu lạc bộ Al Nassr của Saudi Arabia.

Thống kê cho thấy, C.Ronaldo là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại cho cả Real Madrid và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, và anh vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử Champions League. C.Ronaldo là cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ World Cup khác nhau và là cầu thủ duy nhất ghi được hơn 800 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp cho câu lạc bộ và quốc gia, với tổng số bàn thắng gần chạm mốc 1.000.

Ngoài sân cỏ, Ronaldo đã xây dựng một đế chế kinh doanh bao gồm các hợp đồng quảng cáo với Nike, Herbalife và Clear, cùng nhiều thương hiệu khác, cũng như các dòng sản phẩm quần áo, nước hoa và khách sạn mang thương hiệu CR7 của riêng mình.

Khả năng tiếp thị và sức hút toàn cầu đã đưa anh trở thành một trong những vận động viên được trả lương cao nhất và được theo dõi nhiều nhất hành tinh.

Vào tháng 6 năm 2025, ở tuổi 40, C.Ronaldo đã ký hợp đồng gia hạn kỷ lục với Al Nassr, theo đó anh sẽ nhận được số tiền ước tính là 620 triệu đô la trong hai năm, bao gồm tiền thưởng, hợp đồng tài trợ và cổ phần sở hữu, củng cố vị trí là vận động viên được trả lương cao nhất trong lịch sử.

Khi giải nghệ, Cristiano Ronaldo sẽ dễ dàng vượt qua mốc 2 tỷ đô la thu nhập sự nghiệp từ lương và hợp đồng quảng cáo, một cột mốc mà chưa cầu thủ bóng đá nào khác vượt qua.

Với thành tích này, Cristiano Ronaldo cũng sẽ gia nhập câu lạc bộ vận động viên 1 tỷ USD, hiện bao gồm Floyd Mayweather (1 tỷ USD), Michael Schumacher (1 tỷ USD), Jack Nicklaus (1,15 tỷ USD), Arnold Palmer (1,35 tỷ USD), Tiger Woods (1,65 tỷ USD) và Michael Jordan (hơn 2 tỷ USD).

Những bản hợp đồng béo bở của ngôi sao người Bồ Đào Nha

Phần lớn khối tài sản tỷ USD của Cristiano Ronaldo kiếm được từ bản hợp đồng khổng lồ với Al Nassr của Saudi Arabia.

Vào ngày 5 tháng 12 năm 2022, Cristiano Ronaldo chính thức ký hợp đồng trị giá 500 triệu Euro, có thời hạn 2,5 năm. Đây là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử thể thao xét về thu nhập mỗi mùa thời điểm đó, tương đương 210 triệu USD.

Đến tháng 6 năm 2025, C.Ronaldo đã gia hạn hợp đồng với Al Nassr đến tháng 6 năm 2027, hoàn tất thương vụ được coi là béo bở nhất trong lịch sử thể thao.

Theo nhiều nguồn tin, hợp đồng mới có thời hạn hai năm trị giá khoảng 492 triệu bảng Anh (khoảng 620 triệu USD ) và bao gồm mức lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ chưa từng có.

Theo thỏa thuận mới, C.Ronaldo sẽ nhận mức lương cơ bản 178 triệu bảng Anh mỗi năm, nhận khoản tiền thưởng ký kết 24,5 triệu bảng Anh (sẽ tăng lên 38 triệu bảng Anh nếu anh hoàn thành toàn bộ hợp đồng) và nắm giữ 15% cổ phần tại Al Nassr, ước tính trị giá 33 triệu bảng Anh.

Thỏa thuận cũng bao gồm: 4 triệu bảng Anh cho việc sử dụng máy bay phản lực tư nhân; Đội ngũ nhân viên giúp việc toàn thời gian gồm 16 người, bao gồm đầu bếp, tài xế, bảo vệ và quản gia; Các hợp đồng thương hiệu và quảng cáo bổ sung dự kiến sẽ tạo ra tới 60 triệu bảng Anh.

Các khoản thưởng theo thành tích bao gồm 80.000 bảng Anh cho mỗi bàn thắng, 40.000 bảng Anh cho mỗi pha kiến tạo, 8 triệu bảng Anh cho chức vô địch giải đấu, 4 triệu bảng Anh cho danh hiệu Chiếc giày vàng và 6,5 triệu bảng Anh cho chức vô địch Champions League châu Á.

Cristiano Ronaldo sở hữu nhiều bản hợp đồng tài trợ béo bở

Trong khi giá trị cơ bản của hợp đồng ước tính ở mức 620 triệu USD, một số báo cáo cho rằng tổng giá trị có thể vượt 936 triệu USD nếu tất cả tiền thưởng, thỏa thuận thương mại và cổ phần nắm giữ được thực hiện, tương đương với con số khổng lồ 468 triệu USD mỗi năm.

Thỏa thuận này đảm bảo Ronaldo sẽ vẫn là gương mặt đại diện cho bóng đá Saudi Arabia cho đến năm 42 tuổi, củng cố nỗ lực đầy tham vọng của đất nước này nhằm xây dựng tầm ảnh hưởng toàn cầu thông qua thể thao.

Sự nghiệp kinh doanh của C.Ronaldo

Không chỉ là một ngôi sao bóng đá nổi tiếng, trong nhiều năm thu nhập ngoài sân cỏ từ các bản hợp đồng tài trợ và hoạt động kinh doanh đã ngang bằng hoặc thậm chí vượt xa mức lương cầu thủ của Cristiano Ronaldo.

Trong suốt sự nghiệp, Ronaldo đã hợp tác với nhiều thương hiệu toàn cầu như Nike, Herbalife, Clear Shampoo, Binance và TAG Heuer, cùng hàng chục thương hiệu khác.

Hợp đồng béo bở nhất của anh là với Nike, hãng đã ký hợp đồng trọn đời với anh vào năm 2016, được cho là trị giá 1 tỷ USD, bao gồm cả khoản tiền thưởng ký kết 100 triệu USD.

Celebrity Networth ước tính ngôi sao sinh năm 1985 người Bồ Đào Nha kiếm được số tiền khổng lồ hàng năm. Theo đó, từ tháng 6/2017-6/2018, CR7 kiếm được 108 triệu USD từ các bản hợp đồng tài trợ, hoạt động kinh doanh. Từ năm 2018-2019 là 110 triệu USD và 120 triệu USD giai đoạn từ năm 2019 đến 2020 và 136 triệu USD vào năm 2023 giúp C.Ronaldo trở thành vận động viên thể thao kiếm tiền nhiều nhất thế giới.

Phần lớn thu nhập này đến từ danh mục hợp đồng quảng cáo được tuyển chọn kỹ lưỡng, cũng như thu nhập từ đế chế thương hiệu CR7 của anh. Ronaldo đã cho ra mắt nhiều sản phẩm mang thương hiệu riêng, bao gồm nước hoa, đồ lót, giày dép, kính mắt và chuỗi khách sạn CR7 hợp tác với Tập đoàn Pestana. Anh cũng sở hữu chuỗi phòng tập thể hình CR7 Fitness và thường xuyên quảng bá sản phẩm thông qua các kênh mạng xã hội, nơi anh có lượng người theo dõi Instagram lớn nhất thế giới.

C.Ronaldo sở hữu nhiều BĐS hạng sang

Trong những năm qua, Cristiano Ronaldo đã xây dựng một danh mục đầu tư bất động sản trên toàn cầu khi đầu tư vào một loạt bất động sản hạng sang trên khắp châu Âu và Trung Đông. Danh mục bất động sản của anh phản ánh cả sự giàu có lẫn sở thích về sự riêng tư, xa hoa và các tài sản đầu tư chất lượng.

Cristiano Ronaldo đầu tư lớn vào các BĐS hạng sang trên toàn cầu

Một trong những bất động sản đáng chú ý nhất của Ronaldo là siêu biệt thự trị giá 21,6 triệu USD tại Quinta da Marinha, Bồ Đào Nha, nằm ở phía tây Lisbon, gần Cascais. Khu bất động sản được thiết kế riêng này bao gồm hồ bơi trong nhà và ngoài trời, spa đầy đủ tiện nghi, khu vườn rộng lớn, phòng tập thể dục hiện đại và gara có sức chứa lên đến 30 siêu xe. Được biết, đây là nơi Ronaldo dự định nghỉ hưu sau khi giải nghệ.

Tại Madrid, trong thời gian khoác áo Real Madrid, Ronaldo sở hữu một biệt thự xa hoa ở khu La Finca sang trọng, anh đã bán biệt thự này sau khi chuyển đến Juventus. Căn biệt thự có kiến trúc siêu hiện đại, cửa sổ chống đạn và an ninh riêng, và từng được ước tính trị giá 6 triệu USD.

Tại Turin, Ý, khi chơi cho Juventus, anh sống trong một khu phức hợp hai biệt thự biệt lập với tầm nhìn toàn cảnh thành phố, có đầy đủ khu vườn riêng, phòng tập thể dục và hệ thống an ninh riêng.

Sau khi rời Manchester United vào năm 2022, Ronaldo đã rao bán căn biệt thự của mình ở khu vực Manchester với giá 6,6 triệu USD. Căn biệt thự bao gồm bảy phòng ngủ, một phòng giải trí công nghệ cao, một phòng tập thể dục với tường kính, và tọa lạc trên khu đất rộng hơn 23 mẫu Anh ở vùng nông thôn nước Anh.

Sau khi chuyển đến Saudi Arabia vào cuối năm 2022, Ronaldo và gia đình tạm trú tại một căn hộ penthouse suite trị giá 300.000 USD mỗi tháng tại khách sạn Four Seasons ở Riyadh. Sau đó, họ đã chuyển đến một dinh thự riêng ở thủ đô, tuy nhiên chi tiết về BĐS này vẫn chưa được tiết lộ do lo ngại về an ninh.

Ngoài những dinh thự này, C.Ronaldo còn là đồng sở hữu chuỗi khách sạn CR7 Pestana, với các địa điểm tại Lisbon, Funchal, Madrid, Marrakech và New York, làm mờ ranh giới giữa bất động sản cá nhân và các dự án kinh doanh.

Với khối tài sản khổng lồ và danh tiếng, C.Ronaldo vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Anh đã hỗ trợ nhiều mục đích, bao gồm cứu trợ thiên tai, bệnh viện nhi, nghiên cứu ung thư và các sáng kiến giáo dục toàn cầu. Năm 2015, anh được vinh danh là vận động viên thể thao làm từ thiện nhiều nhất thế giới sau khi quyên góp hơn 6 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất ở Nepal.