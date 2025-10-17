Giá vàng hôm nay, 17-10: Vàng thế giới tăng hàng trăm USD

Giá vàng hôm nay tăng đột biến

Lúc 6 giờ sáng 17-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.343 USD/ounce, tăng mạnh 143 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.200 USD/ounce). Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử, phản ánh sức hút mãnh liệt của kim loại quý này.

Động lực chính đằng sau đợt tăng giá này là nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng gia tăng, kết hợp với lực mua kỹ thuật mạnh mẽ. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Sự bất ổn từ nhiều phía đang thúc đẩy dòng tiền đổ vào vàng. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài mà chưa có dấu hiệu kết thúc, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, bất ổn chính trị tại Pháp, cùng với những biến động mạnh trên thị trường tiền tệ đã khiến vàng trở thành "tài sản vua" trong mắt nhà đầu tư.

Báo cáo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) càng củng cố sức mạnh của vàng, khi hoạt động kinh tế Mỹ gần như đi ngang trong vài tuần qua, thị trường lao động ổn định nhưng chi tiêu tiêu dùng sụt giảm. Những tín hiệu này củng cố dự báo rằng Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, bắt đầu từ cuối tháng 10. Lãi suất thấp thường là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng,

Ở các thị trường khác, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ tạo thêm động lực cho giá vàng tăng. Giá dầu thô cũng sụt giảm, giao dịch quanh mức 58 USD/thùng, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4%. Những diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường vẫn đang nghiêng về các tài sản an toàn như vàng, bất chấp sự ổn định tương đối của chứng khoán quốc tế.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cuối ngày 16-10 được các doanh nghiệp bán ra 149,1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn bán ra lên tới 148,1 triệu đồng/lượng.