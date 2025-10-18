“Gà hắc ám” giá hơn nửa triệu/con, đến trứng cũng “hái ra tiền”

Bỏ phố lên rừng lập nghiệp từ giống gà “đen sì sì”

Khu rừng nguyên sinh Thần Nông Giá từ lâu đã được coi là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm tại Trung Quốc. Đây là một trong những khu rừng nguyên sinh cận nhiệt đới được bảo tồn tốt nhất tại đất nước tỉ dân.

Tại đây, giống gà “ngũ hắc” là một loài đặc sản, đã được chăn nuôi từ hơn 400 năm trước. Giá bán của chúng có thể lên đến 168 NDT (604.000đ)/con, trứng của chúng có giá bán 2 NDT (7.000đ)/quả, cao hơn hẳn so với trứng gà thông thường.

Năm 2012, chị Xia đến từ Hồ Bắc khi nhận thấy triển vọng thị trường của giống gà này đã quyết định cùng chồng về quê lập nghiệp nuôi gà ngũ hắc.

Vùng Thần Nông Giá có nguồn tài nguyên rừng phong phú, rất thích hợp cho việc chăn thả gà ngũ hắc. Vì vậy, vợ chồng chị Xia đã thuê một mảnh đất rừng ở đây và thả một đàn gà giống để nuôi.

Ban đầu, Chị Xia nghĩ nuôi gà rất dễ, nhưng chẳng bao lâu sau, gà ngũ hắc của chị bắt đầu chết dần.

Để tránh tổn thất lớn hơn, chị đã tìm đến sự trợ giúp của chuyên gia. Hóa ra, không phải cứ chăn thả gà trong rừng là có thể yên tâm. Gà con vốn sợ nhất thời tiết lạnh. Nếu không cẩn thận, gà con sẽ chết trong mùa đông lạnh giá.

Để giải quyết vấn đề trú đông, việc đầu tiên Chị Xia làm là xây chuồng gà. Sáng sớm, Chị Xia thả gà ngũ hắc ra ngoài, để chúng tự kiếm ăn trên núi, tăng cường vận động. Buổi tối, chúng lại trở về chuồng gà. Chuồng gà ấm áp và thoải mái, gà ngũ hắc cũng bắt đầu trở nên khỏe mạnh hơn.

Không chỉ vậy, chị còn nghĩ ra một mẹo giúp đàn gà vượt qua mùa đông suôn sẻ. Mỗi lần lên núi, chị đều mang theo cuốc và giỏ để đào giun trong vùng đất màu mỡ làm thức ăn cho gà. Giun đất có thể bổ sung dinh dưỡng cho gà ngũ hắc, giúp chúng tăng cường thể lực và chống chịu rét tốt hơn.

Để nuôi được giống gà ngũ hắc chất lượng cao, chị Xia ở lại trang trại cả ngày lẫn đêm, kiên quyết nuôi gà tối thiểu sáu tháng mới cho chúng xuất chuồng.

Sau khi đã ổn định được khâu chăn nuôi, chị Xia bắt đầu tìm cách tiêu thụ gà sao cho hiệu quả nhất. Ban đầu, chị định livestream bán gà, nhưng ngành livestream cạnh tranh quá lớn. Để thu hút sự chú ý của cư dân mạng, chị nghĩ ra cách đội mũ trùm đầu, hóa trang thành người rừng để livestream. Biện pháp độc đáo này đã giúp những phiên livestream của chị có lượt xem tăng vọt.

Không chỉ bán hàng trực tuyến, chị Xia còn mời khách hàng đến thăm cơ sở chăn nuôi. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm thú vui bắt gà miễn phí. Nhờ đó, chị đã có thêm rất nhiều khách hàng.

Ngoài ra, trứng gà ngũ hắc cũng rất đặc biệt. So với trứng gà thông thường, trứng gà ngũ hắc dẻo hơn, chất đặc hơn. Một quả trứng có thể bán được 2 NDT (7.000đ). Tuy giá hơi cao nhưng khách hàng lại coi trọng chất lượng hơn. Vì vậy, lượng tiêu thụ cũng rất khả quan.

Khi những người nông dân xung quanh thấy chị Xia kiếm được tiền, họ cũng bắt đầu nuôi gà giống chị. Do đó, chị Xia đã thành lập một hợp tác xã và dẫn dắt mọi người cùng nuôi gà và làm giàu.

Đến năm 2024, hơn 160 nông dân địa phương đã nuôi thành công gà ngũ hắc, cuộc sống của họ cũng được cải thiện đáng kể với thu nhập hàng năm đạt hơn 100.000 NDT (gần 360 triệu đồng).